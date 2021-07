L’intégration Wyre et Polygon permet aux utilisateurs d’accéder à l’USDC | Invezz

Les développeurs du monde entier peuvent fournir à leurs clients le jeton USDC (USDC / USD) via l’API Checkout de Wyre et l’écosystème Polygon (MATIC / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Cette intégration prend le processus de conversion à moins d’une minute. Il propose également des rampes d’accès dédiées à l’USDC pour les clients dans 43 États américains et pays à travers le monde. Le jeton est également disponible avec l’API de traitement des chèques et des cartes de Wyre. Le protocole Polygon permet de construire et de relier différents réseaux de blockchain compatibles avec Ethereum (ETH / USD), forgeant un écosystème ETH sur plusieurs chaînes.

Travailler pour augmenter l’accessibilité DeFi pendant près d’une décennie

Wyre améliore l’infrastructure nécessaire pour améliorer l’accessibilité au sein de l’écosystème DeFi depuis 2013. Son réseau connecte des millions de clients à travers le monde, contribuant à la croissance de DeFi et attirant plus de clients à chaque partenariat. Le pionnier des API de paiement intuitif et d’infrastructure fiduciaire pour la cryptographie permet aux développeurs d’intégrer les crypto-monnaies dans le courant dominant. Son produit phare et la passerelle fiat-to-crypto la plus rapide au monde, « Checkout », a facilité l’accès à des centaines d’applications de cryptage.

En annonçant l’intégration, le PDG de Wyre, Ioannis Giannaros, a déclaré :

« Notre API de paiement permet aux développeurs de fournir rapidement et facilement la voie d’accès à l’USDC à leurs utilisateurs, rendant le réseau Polygon plus accessible que jamais. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Polygon, ainsi qu’avec son écosystème de développeurs, pour améliorer l’expérience client de tous ceux qui interagissent avec ce protocole ambitieux. »

Le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a ajouté :

« Wyre met tout en œuvre pour créer un chemin sécurisé de fiat à crypto pour le monde à utiliser. En tant que dernier projet à rejoindre la mission de Wyre, nous faisons tout notre possible pour attirer des millions d’utilisateurs potentiels dans l’espace crypto.

Polygon – La première plate-forme de mise à l’échelle ETH facile à utiliser

Polygon est la première plate-forme de ce type structurée de manière optimale pour le développement et la mise à l’échelle d’Ethereum et de son infrastructure. À la base se trouve un cadre modulaire flexible qui prend en charge le développement et la liaison de Validium, zkRollups, Plasma et d’autres chaînes sécurisées, ainsi que des chaînes indépendantes flexibles comme Polygon POS. Ses solutions de mise à l’échelle comptent plus de 13,5 millions d’utilisateurs uniques et plus de 450 Dapps.

