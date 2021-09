l’intégrité des légendes de la boxe ne doit pas être compromise

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Le World Boxing Council soutient invariablement toute situation qui est bénéfique pour les boxeurs ; qu’il s’agisse de nouvelles sociétés de promotion, de plates-formes de diffusion, de tournois extraordinaires, de sociétés de sponsoring, etc. Une partie de notre travail en tant qu’organisme de réglementation de ce sport consiste également à promouvoir et à proposer notre plate-forme pour soutenir de telles initiatives.

Le WBC a travaillé intensément pour réaliser le tournoi Gold Belt très réussi, sous la promotion de Multivision pendant 20 ans, formant 14 champions du monde. También se trabaja mano a mano con Fundación Telmex Telcel para llevar el exitosísimo programa Ring Telmex, que ha generado 19 campeones, y otro ejemplo es el trabajo con la Conade para apoyar el torneo nacional amateur de los Juegos Populares, y así una infinidad de asuntos au niveau mondial.

Nous vivons actuellement une tendance des fonctions de boxe avec une grande variété d’éléments. Événements d’influence, participation d’athlètes d’autres sports au-dessus du ring, tels que des combattants d’arts martiaux mixtes, et des boxeurs à la retraite revenant à la chaîne.

Ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est produit dans le passé, mais sporadiquement, en tant qu’événements uniques et indépendants ; Nous avons vu Muhammad Ali « se battre » contre le combattant japonais Inoki, qui n’est jamais sorti du tapis et l’a renversé ; aussi le joueur José Canseco, qui est monté sur le ring pour recevoir une raclée. Too Tall Jones, des Cowboys de Dallas, a remporté six combats professionnels, et Mickey Rourke, qui a combattu au Japon, a rendu ses fans fous, pour être un célèbre idole d’Hollywood.

La tendance actuelle n’est pas quelque chose de sporadique, elle a déjà émergé sur plusieurs fronts et menace de rester et d’être quelque chose de continu ; évidemment tous basés sur l’argent que vous générez. Tout a commencé pendant la pandémie. Le monde s’est arrêté, il n’y a pas eu d’événements sportifs pendant plusieurs mois et le confinement nous a conduit à un changement mental, alors, pleins de nostalgie, nous avons commencé à faire des choses à la maison qui nous manquaient et nous ont donné passion et plaisir de vivre.

Mike Tyson est retourné à l’entraînement de boxe; Ainsi, il a surmonté sa terrible dépression et son excès de poids, en s’entraînant quelques mois et en mettant en ligne une vidéo de seulement six secondes sur ses réseaux sociaux, le monde s’est mis à rêver et à imaginer ce que ce serait de voir le redoutable heurtoir de retour dans le anneau.

Miguel, comme je l’appelle affectueusement, a commencé à organiser un événement avec des caractéristiques spécifiques ; Ce serait une exposition avec un masque, des gants de 16 onces et trois cartouches, inspirée des événements qu’il a vus mis en scène par Julio César Chávez et El Travieso Arce ; des expositions pour divertir le public, apporter du bonheur à la société et, surtout, à des fins caritatives…

Finalement, Tyson est tombé dans la tentation de l’argent et a confié son événement à une société appelée Triller, qui a pris le relais et s’est chargée de l’organiser dans son intégralité. Ils partirent à la recherche du rival, qui fut finalement Roy Jones ; Ils ont ajouté le très populaire influenceur Jake Paul, qui en fait déjà boxait depuis trois ans et affrontait une légende du basket, et quelques combats officiels entre combattants. Il a eu lieu au Staples Center, sans public, et a été complété par des actes musicaux, mettant en lumière Snoop Dog, qui a fumé un cigare de marijuana de la taille du plus gros cigare imaginable, et c’est ainsi que toute la scène sentait…

Tyson a fait une magnifique démonstration ; Ils ont tous les deux compris qu’il s’agissait de divertir et à aucun moment de blesser leur adversaire. L’événement a été un succès absolu, il a vendu 1,6 million de foyers en pay-per-view et c’est là que les yeux de beaucoup d’autres ont été ouverts.

Aujourd’hui, il y a les frères Paul, ainsi que des influenceurs de divers pays qui tentent d’organiser leurs événements ; De même, les promoteurs et les chaînes de télévision de boxe cherchent à entrer dans cette nouvelle dynamique, mais le plus important à noter est que les boxeurs à la retraite cherchent à remonter sur le ring.

Ce qui s’est passé samedi dernier était une bénédiction; Dieu merci, il n’y a pas eu de blessure grave. Tito Ortiz a été abattu en moins d’une minute, dans un KO spectaculaire qui aurait pu entraîner une blessure mortelle, et le grand champion légendaire Evander Holyfield a été embarrassé, en seulement 90 secondes, par un rival d’arts martiaux mixtes à la retraite.

Je ne suis pas intéressé à analyser Holyfield et ce qui s’est passé ; C’est une bénédiction que tout le monde ait vu la réalité. Vous ne pouvez pas jouer à la boxe. Les anciens boxeurs ne doivent pas revenir sur le ring pour se battre. Les expositions sont acceptables, car elles le sont avec des mesures de sécurité importantes, mais les combats sans masque et en compétition ne peuvent pas avoir lieu.

Beaucoup de grands de l’histoire ont quitté le ring avec des combats d’adieu douloureux, quand le temps a emporté les vertus physiques qui ne reviennent pas … Joe Louis a été assommé par Marciano, Ali par Holmes, Leonard par Camacho, El Púas par l’inconnu Nacho Madrid, Chavez de Grover Wiley ; Ainsi, ils ont clôturé leur chapitre de la vie d’un boxeur et sont passés à autre chose.

Aujourd’hui, c’est différent. Holyfield n’avait pas combattu depuis une décennie et à 58 ans il a commis un acte terrible contre sa vie et contre l’honneur du sport qui lui a tout donné. Oscar de la Hoya allait se battre, après 12 ans hors du ring, mais un signal est venu du ciel lorsqu’il a contracté COVID-19 et a dû l’annuler ; Riddick Bowe dit qu’il veut se battre, et donc les requins de l’entreprise lancent des offres à des combattants légendaires pour les utiliser, leur donner des cacahuètes et gagner des millions.

Cela a besoin d’ordre en quelque sorte, mais le pouvoir de l’argent et les quelques scrupules de certains peuvent plus que la volonté et la sécurité. Holyfield peut désormais redevenir le grand leader, pour chercher à aider ses coéquipiers à ne pas vivre une telle situation.

TU SAVAIS QUE…?

J’étais dans une émission très populaire à la télévision aux États-Unis, comme l’ont dit 100 Mexicains.

C’était WBC contre UFC. Dans mon équipe se trouvaient Holyfield, Bowe, Shawn Porter et Ryan Garcia. On s’est bien amusé et on a gagné 527 à 28… Le plus drôle, c’est que Bowe a dû être mis sur un banc, car il ne pouvait pas rester debout longtemps et il marche avec beaucoup de difficulté ; c’est le personnage qu’ils essaient de faire monter sur le ring…

L’anecdote du jour

Mon père était à la maison lorsqu’il a appris que l’idole mexicaine Rubén Púas Olivares se battrait en guise d’adieu à l’Arena México. Il l’a appelé et l’a supplié de ne pas… « Pardonnez-moi Don Pepe, j’ai besoin de la laine et ils me paieront très bien ; Je vais aussi avec un enfant novice, ne vous inquiétez pas, je suis El Púas », lui a-t-il dit.

Le public a fait salle comble pour faire ses adieux à la grande idole, entrée sur le ring face à Ignacio Madrid. Olivares est tombé sur la toile sept fois en deux rounds, jusqu’à ce que l’arbitre ait pitié de son idole et arrête le combat.

Les fans ont pleuré et crié, le jeune madrilène n’a jamais été pardonné et il n’a jamais excellé en boxe.

