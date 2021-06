L’Intel Core i5-11600K est en vente et est un processeur gaming de haut niveau : il coûtera 229 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous assemblez un PC ou que vous souhaitez donner au vôtre un saut de qualité, il y a une bonne nouvelle, c’est que les processeurs Intel Core de 11e génération sont à prix réduit sur Amazon et PcComponentes.

Ce n’est pas le bon moment pour assembler un PC de bureau par pièces, puisque les cartes graphiques sont épuisées ou tout simplement à des prix fous en raison de la montée en puissance du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, et cela entrave sans aucun doute le processus. Cependant, il n’en va pas de même avec les transformateurs, et non seulement il y a du stock, mais il y a aussi des ventes.

En particulier, il existe une puce dont le prix est réduit et qui est vraiment compétitive. Il s’agit de Intel Core i5-11600K, l’un des nouveaux processeurs Intel de 11e génération, qui descend à 229 euros chez Amazon et aussi chez PcComponentes.

Il s’agit d’une réduction de prix modeste, bien que frappante si vous la regardez pratiquement sur le marché. Ce n’est pas le seul, et c’est que l’Intel Core i7-11700K bénéficie également d’une remise de 20 euros.

Ce processeur hautes performances atteint une vitesse d’horloge de 3,9 GHz, ce qui est plus que suffisant pour exécuter n’importe quelle application ou jeu Windows sans trop de problèmes.

Ce sont des puces qui, comme leur nom l’indique, sont très performantes. C’est-à-dire qu’ils sont parfaits pour exécuter des processus assez lourds, tels que le traitement de vidéos 4K ou les jeux, bien que si vous le souhaitez pour les jeux, vous devrez l’accompagner d’une bonne carte graphique.

La bonne nouvelle est que tout semble indiquer que les GPU vont commencer à baisser, et c’est que le prix du Bitcoin a chuté maintenant que la Chine a fermé pratiquement toutes les fermes minières.

Avec sa fréquence d’horloge de 3,9 GHz, c’est une vraie bête, mais pas seulement cela mais – comme c’est le cas avec chaque nouvelle génération de processeurs – il a également beaucoup amélioré son efficacité énergétique et consomme désormais beaucoup moins d’énergie pour fonctionner à pleine capacité.

Quant au rapport qualité-prix, on peut dire qu’il n’a pas d’égal maintenant que l’Intel Core i5 est tombé à 229 euros. Si vous l’achetez sur Amazon, la livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne et partout dans le pays.

PcComponentes pour sa part vous permet de retirer votre commande gratuitement dans ses magasins physiques à Madrid et Murcie.

