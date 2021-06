L’intelligence artificielle aide à reconstruire des parties perdues de The Night Watch de Rembrandt | La technologie

Plusieurs personnages et détails avaient été effacés de l’histoire lors du découpage du tableau au XVIIIe siècle. Maintenant, la technologie a réussi à reconstruire l’ensemble du travail.

Des technologies telles que l’intelligence artificielle peuvent être un outil fascinant pour réaliser ce qui était auparavant impossible. Même le monde de l’art et de l’histoire s’y fie pour reconstituer des œuvres aussi importantes que La Ronde de nuit, l’une des peintures les plus célèbres de Rembrandt.

Cette œuvre a été entièrement exposée ce mercredi pour la première fois depuis 300 ans grâce à l’aide d’un ambitieux Studio de photographie 3D et reconstruction réalisée grâce à l’intelligence artificielle. Le Rijksmuseum d’Amsterdam a ainsi récupéré plusieurs personnages qui avaient été éliminés de la scène.

En 1715, ce tableau a été découpé en quatre parties, éliminant certains bords afin que le tableau puisse passer par la porte de l’hôtel de ville d’Amsterdam dans lequel il devait être placé. Les pièces « excédentaires » ont été perdues avec le temps, laissant le travail inachevé jusqu’à présent.

Kurt Luther, professeur à la Virginia Tech University, a créé un site Web qui permet d’analyser de vieilles photographies pour déterminer qui était la personne qui y figurait, et ainsi pouvoir donner à ces images le contexte qui leur manque.

Ongle petite copie du 17ème siècle attribué au peintre hollandais Gerrit Lundens, qui comprenait les personnages dans le coin et le reste du tableau, a été la preuve tout au long de cette période que l’œuvre était incomplète. Et il a servi de point de départ à une étude détaillée, la plus vaste jamais réalisée.

Le plus grand tableau de Rembrandt de l’artiste, a été soumis pendant deux ans à un studio de photographie 3D et a balayage par rayons fluorescents d’analyser toutes les couches de la peinture sans endommager l’œuvre. Avec ces données, la restauration du tableau débutera en septembre, cette reconstruction ne sera donc accessible au public que pendant trois mois.

Le projet semblait être le meilleur moment pour aller plus loin et récupérer ces pièces perdues. C’est là que l’intelligence artificielle est entrée en jeu. Combiner les données de la copie et de l’œuvre originale (10 000 éléments) ont créé l’agrandissement tel que l’artiste l’a peut-être dessiné à l’époque. La copie de Lundens a dû être adaptée aux lignes caractéristiques de Rembrandt. « Le style, la lumière et le toucher ont été ajustés à ce que Rembrandt est supposé avoir fait. À la fin du processus, une copie numérique haute résolution a été réalisée sur toile, puis vernie », explique Robert Erdmann, scientifique principal au musée. .

Avec cette reconstruction les frais de travail un nouveau sens, les protagonistes ne sont plus au centre de la pièce. Les spécialistes disent que maintenant son nom d’origine (La compagnie militaire du capitaine Frans Banninck Cocq et du lieutenant Willem van Ruytenburch), les personnages au centre maintenant d’un côté semblent partir en mission pendant la journée, car les ombres sombres sont le résultat de la saleté du temps qui passe.

C’est un exemple de ce que l’intelligence artificielle peut réaliser dans le monde de l’art. D’autres projets plus anecdotiques ont attiré l’attention des réseaux en transformant nos photos à la manière des peintures de la Renaissance ou de simples croquis réalisés par des logiciels, en images réelles. Avec la reconstruction de ce tableau, nous pouvons démontrer l’utilité finale de cette technologie et jusqu’où nous pouvons aller avec.