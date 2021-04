L’intelligence artificielle aide les spécialistes du marketing à prendre des décisions intelligentes

Vijay Chittoor, co-fondateur et PDG de Blueshift

Le marketing et l’expérience client (CX) sont de plus en plus étroitement liés dans le monde connecté d’aujourd’hui, et les spécialistes du marketing sont chargés de comprendre les clients à travers le prisme des données CX pour créer des expériences personnalisées. Cependant, les plates-formes marketing traditionnelles se concentrent uniquement sur les données de réponse marketing (comme les clics) et ne peuvent pas exploiter les données CX tout au long du parcours client. La première génération de plates-formes de données client (CDP) a tenté de résoudre ce défi en se concentrant uniquement sur l’intégration des données, mais manquait de prise de décision intelligente et n’a pas été conçue pour les spécialistes du marketing ou les professionnels de l’expérience client.

La plate-forme SmartHub CDP de Blueshift combine la fidélité des données d’un CDP avec l’intelligence nécessaire aux spécialistes du marketing pour prendre des décisions en temps réel. Cela leur permet non seulement d’unifier les données CX à 360 degrés (CDP), mais également de prendre des décisions basées sur l’IA à partir de gros volumes de données (Smart) et de distribuer la décision à chaque point de contact du parcours client (Hub). La plate-forme Blueshift SmartHub CDP utilise une technologie d’intelligence artificielle brevetée pour unifier, informer et activer l’intégralité des données client sur tous les canaux et applications. En termes simples, cela donne aux marques les outils dont elles ont besoin pour offrir des expériences 1: 1 en temps réel tout au long du parcours client.

La plate-forme SmartHub CDP de Blueshift a été adoptée par des marques mondiales telles que LendingTree, Discovery Inc., Udacity et BBC, et s’est avérée offrir un retour sur investissement de 781% dans une étude menée par Forrester Research. «Avec l’urgence croissante de la transformation numérique, nous avons constaté une demande accrue pour un CDP SmartHub, qui peut non seulement unifier les données en silo, mais aussi unifier les expériences en silo», a déclaré Vijay Chittoor, co-fondateur et PDG de Blueshift .

Récemment, Blueshift a annoncé un tour de financement de série C de 30 millions de dollars, portant le montant total levé à 65 millions de dollars. Cette ronde de financement a été menée par Fort Ross Ventures, avec Avatar Growth Capital. Les investisseurs existants, notamment Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures et Nexus Venture Partners, ont également participé au cycle.

