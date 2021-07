L’intelligence artificielle atteint une imagination humaine

in

19/07/2021 à 08h00 CEST

Einstein a déclaré en 1929 que l’imagination est plus importante que la connaissance, mais il n’a jamais imaginé que l’intelligence artificielle pourrait également réaliser cet exploit de l’esprit humain.

L’imagination est un processus créatif supérieur qui permet à l’esprit de représenter des objets, des sensations et des idées qui n’ont pas toujours de corrélat dans la réalité : par exemple, un chat orange.

C’est un processus cognitif complexe qui nous permet de penser en possibilités : par exemple, nous pouvons imaginer les conséquences possibles d’une décision que nous devons prendre.

Selon Einstein, alors que la connaissance est limitée, l’imagination est universelle, elle peut englober n’importe quoi, et la science reconnaît qu’elle est le domaine des hypothèses scientifiques.

Le développement technologique a réussi à reproduire dans une machine certains des attributs de l’intelligence humaine, tels que l’apprentissage et la résolution de problèmes. Nous l’appelons Intelligence Artificielle (IA) et nous la développons depuis 1956.

Nous avons conçu des systèmes intelligents qui pensent comme les humains (réseaux de neurones artificiels), qui agissent comme nous (robotique), qui raisonnent comme les gens (systèmes experts) et qui se comportent même de manière rationnelle (agents intelligents).

Sujet connexe : le chaos aide à penser, même les réseaux de neurones artificiels

Imagination artificielle

Imagination artificielleDésormais, de nouvelles recherches ajoutent une puissance supplémentaire à l’IA : nous pouvons également lui faire imaginer des choses, comme le font les humains.

Lorsque nous imaginons quelque chose, par exemple le chat orange, les neurones de notre cerveau sont activés pour générer des variations chromatiques d’un objet bien connu, comme le chat.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie du Sud a fait en sorte qu’une IA utilise des capacités humaines pour imaginer un objet avec différents attributs. Tout comme nous le ferions avec un chat qui change de couleur.

L’idée est totalement disruptive, car jusqu’à présent les avancées dans les réseaux de neurones profonds et les systèmes d’IA les plus avancés reposent sur des algorithmes qui ne peuvent pas gérer des informations subjectives, comme celui que nous utilisons lorsque nous imaginons des chats colorés.

L’un des architectes de cette prouesse technologique, Yunhao Ge, explique dans un communiqué : « Les êtres humains peuvent séparer leurs connaissances acquises par des attributs – par exemple, forme, posture, position, couleur – puis les recombiner pour imaginer un nouvel objet. Notre développement essaie de simuler ce processus à l’aide de réseaux de neurones ».

Développement de l’IA

Développement de l’IAL’imagination artificielle réalisée repose sur un développement des systèmes d’IA actuels : les réseaux de neurones artificiels peuvent désormais générer de multiples images de voitures à partir de photos de différentes marques de véhicules intégrées dans leur architecture.

L’IA extrait les règles de quelques exemples et les applique à un large éventail de modèles de voitures jusqu’alors inconnus. Et vous pouvez représenter les nouveaux modèles dans n’importe quelle couleur et sous plusieurs angles. Mais cela manque de bon sens.

Le nouveau développement va un peu plus loin en tirant parti d’une capacité déjà développée par l’IA, connue sous le nom de Deepfake : elle permet, par exemple, de générer des visages de personnes en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique et des vidéos et des images de stock. Le résultat final est une vidéo très réaliste, bien que fausse, de quelqu’un qui n’existe pas.

De même, expliquent les chercheurs, le nouveau développement prend un groupe d’échantillons d’images, plutôt qu’un échantillon à la fois, comme l’ont fait les algorithmes traditionnels, et extrait la similitude entre eux pour réaliser quelque chose appelé « apprentissage de représentation démêlé contrôlable ».

Ensuite, il recombine ces connaissances pour réaliser une “nouvelle synthèse d’images contrôlable”, ou ce que nous pourrions appeler imagination, ressortir.

En d’autres termes, l’imagination artificielle est obtenue en offrant à l’IA la possibilité de construire une fiction en combinant plusieurs sources simultanées d’informations archivées, puis en les synthétisant en une image réelle.

Les chercheurs considèrent que ce système fait la même chose que nous faisons lorsque nous imaginons des chats de couleurs différentes : utiliser des motifs connus (chats, couleurs) pour les combiner de manière inexistante (pour le système neuronal) et en dériver une image combinée d’un chat orange.

En utilisant cette technique, les chercheurs ont généré une base de données de plus de 1,5 million d’images qui pourraient aider les futurs développements imaginatifs de l’IA.

Applications potentielles

Applications potentiellesBien que l’imagination artificielle repose sur des idées préexistantes, les chercheurs considèrent que son développement peut être compatible avec presque tout type de situation, avec de multiples applications potentielles.

La capacité d’imaginer l’inconnu peut permettre aux ordinateurs de rendre les systèmes d’IA plus justes, en supprimant complètement les préjugés culturels liés à la race ou au sexe.

Cela pourrait également aider les médecins et les biologistes à découvrir des médicaments plus utiles, en synthétisant de nouveaux médicaments dérivés de l’imagination des possibilités des propriétés de divers médicaments.

Insuffler de l’imagination aux machines pourrait également aider à créer une IA plus sûre, par exemple en permettant aux véhicules autonomes d’imaginer et d’éviter des scénarios dangereux jamais vus lors des répétitions.

« L’apprentissage en profondeur a déjà montré des performances inégalées, mais cela a été accompli à plusieurs reprises sans comprendre les attributs qui rendent chaque objet unique. Pour la première fois, nous avons un nouveau sens de l’imagination dans les systèmes d’intelligence artificielle », conclut Yunhao Ge.

Référence

RéférenceSynthèse Zero-shot avec apprentissage supervisé par le groupe. Yunhao Ge et al. La Conférence internationale sur les représentations de l’apprentissage (ICLR), Vienne, mai 2021.

Image du haut : Le nouveau système d’IA est inspiré des humains : lorsqu’un humain voit la couleur d’un objet, nous pouvons facilement l’appliquer à n’importe quel autre objet en substituant la couleur d’origine à la nouvelle. Illustration / Chris Kim (USC).