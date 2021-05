L’intelligence artificielle détecte le sarcasme et l’ironie sur les réseaux sociaux

11/05/2021 à 17h00 CEST

Un groupe interdisciplinaire de chercheurs de l’Université de Floride centrale a réussi à développer un système d’apprentissage en profondeur capable d’identifier le sarcasme et l’ironie sur les réseaux sociaux. Le nouveau modèle optimise la communication, en mettant en lumière les réelles motivations sous-jacentes à chaque message.

Les médias sociaux ont changé nos vies ces dernières années. Selon les données d’IAB Espagne, en 2021, les Espagnols utilisent jusqu’à 5 réseaux sociaux différents par mois. 45% des utilisateurs reconnaissent que ces plateformes influencent directement leurs décisions d’achat. De plus, 85% de la population espagnole âgée de 16 à 70 ans utilise régulièrement les réseaux sociaux.

Pour les entreprises, cette réalité sociale a fait de la mise en place de canaux de communication et de marketing via les réseaux sociaux une obligation. Ils nécessitent un retour d’information de la part des consommateurs, à travers des commentaires ou des messages qui marquent l’acceptation ou le rejet de chacune des propositions, produits ou services.

Malgré cela, l’un des grands goulots d’étranglement de la communication numérique pour les entreprises et les organisations est sarcasme et ironie dans les messages écrits, ce qui rend difficile la compréhension des besoins des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Quelque chose de similaire se produit lors d’une tentative de communication interpersonnelle sur ces plates-formes: à de nombreuses reprises, le sarcasme et l’ironie peuvent compliquer les relations et le dialogue.

Une solution intelligente

Désormais, le nouveau schéma d’Intelligence Artificielle développé par des chercheurs américains résout ce problème en identifiant ce type d’expressions dans les messages sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de presse, de cette manière, l’essence de ce que l’utilisateur veut communiquer peut être capturée avec une plus grande précision.

Le sarcasme et l’ironie étant des formes de communication émotionnelle et se manifestant généralement par des gestes ou des inflexions vocales, il est très difficile de les détecter dans les textes écrits. Cependant, grâce au système d’apprentissage en profondeur, les spécialistes ont pu créer un outil qui apprend à identifier ces sentiments.

L’apprentissage en profondeur est l’une des variantes les plus prometteuses de l’intelligence artificielle, étant donné qu’il permet de travailler avec un plus grand nombre de couches d’informations simultanément. Dans le même temps, ces systèmes peuvent apprendre de leurs propres erreurs et ainsi améliorer les processus. Compte tenu de ces conditions, c’est un schéma idéal pour les besoins de cette étude.

Pour l’appliquer au sujet qui les occupe, les spécialistes ont «enseigné» le modèle d’Intelligence Artificielle qui étaient les mots-clés qui pouvaient indiquer le sarcasme et l’ironie dans un texte rédigé à travers les réseaux sociaux. Selon les conclusions de l’étude, publiées dans la revue Entropy, le système a ensuite été «alimenté» par une énorme quantité de données et d’informations sur les interactions sur les plateformes numériques.

Communication efficace

En combinant des disciplines aussi apparemment différentes que la science des données et la psychologie, le groupe de chercheurs a réussi à rendre le système d’apprentissage profond efficace dans les tests. De cette manière, l’application est capable de détecter le sarcasme ou l’ironie même si elle ne peut pas apprécier les tons de la voix ou certaines expressions faciales: elle n’y parvient qu’à travers des textes écrits.

Il serait souhaitable que ces types d’outils puissent réellement être utilisés pour améliorer la communication entre les entreprises et les institutions avec les consommateurs, et pas seulement comme une nouvelle manière de collecter des données pour des campagnes de marketing. Dans une société de plus en plus informée, la recherche d’un dialogue efficace et constant avec les utilisateurs doit faire partie de la responsabilité sociale des entreprises et des organisations.

Référence

Architecture d’auto-attention multi-têtes interprétable pour la détection de sarcasme dans les médias sociaux. Ramya Akula et Ivan Garibay. Entropie (2021) .DOI: https: //doi.org/10.3390/e23040394

photo: Thèmes NordWood sur Unsplash.