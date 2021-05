L’intelligence artificielle est le moteur des entreprises intelligentes: Sajan Paul, MD, Inde et SAARC, Juniper Networks

SAJAN PAUL, directeur général et directeur pays, Inde et Saarc, Juniper Networks

Un réseau basé sur l’intelligence artificielle (IA) fait partie intégrante de la réalisation d’une plus grande agilité et adaptabilité dans le milieu de travail hybride. «Cela peut aider avec le traçage de proximité essentiel à la mission et les exigences de distance physique pour protéger la santé des employés», déclare Sajan Paul, MD et directeur pays, Inde et SAARC, Juniper Networks, une entreprise de technologie basée aux États-Unis qui développe et commercialise des produits de haute qualité. des solutions de réseautage et de cybersécurité performantes. «Cela renforcera la continuité des activités et préparera mieux les entreprises indiennes à l’avenir du travail», a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits:

La pandémie a entraîné la plus grande migration et transformation vers le cloud jamais réalisée dans les entreprises indiennes. Quel impact cela a-t-il eu sur Juniper Networks?

Nous avons vu des clients accélérer leur adoption d’architectures cloud modernes pour le réseau, ce qui a conduit à une augmentation des investissements dans la transformation des infrastructures de réseau. Cette migration ne fera que continuer de croître à mesure que de plus en plus d’entreprises indiennes comprendront la valeur de la construction de leur réseau dans un environnement cloud moderne, ce qui les aidera à pivoter dans des temps dynamiques, garantissant la continuité des activités et la productivité. La structure multi-cloud de Juniper permet une distribution transparente des charges de travail et une sécurité à la volée.

Que pensez-vous de l’évolution des réseaux autonomes avec l’intelligence artificielle et l’automatisation au cœur?

L’IA et l’automatisation continueront d’alimenter l’ère des réseaux autonomes. Juniper travaille sur l’avenir du réseautage autonome. Notre dernière acquisition d’Apstra témoigne de notre engagement à fournir la voie la plus transparente vers l’automatisation du centre de données et l’introduction d’opérations basées sur l’IA.

En mars de cette année, nous avons annoncé un partenariat local avec ConnX pour favoriser l’adoption du WAN basé sur l’IA en Inde. Le framework Paragon Automation de Juniper est un moteur basé sur l’intelligence artificielle qui résout les défis les plus difficiles avec une gestion complète du cycle de vie au cœur de ses fonctionnalités.

Comment Juniper aide-t-elle ses clients à faire face aux menaces de sécurité complexes?

Le pic des cyberattaques l’année dernière a mis en lumière le rôle du réseau dans la sécurité et la nécessité de renforcer la sécurité à chaque point de connexion. C’est là que la stratégie de sécurité connectée de Juniper entre en jeu, permettant aux entreprises d’unifier tous leurs éléments de réseau dans un réseau sensible aux menaces piloté par l’IA et l’automatisation.

Dans l’écosystème multi-fournisseurs ouvert d’aujourd’hui, les entreprises explorent des moyens de tirer parti des éléments de réseau et de sécurité existants pour mieux protéger les investissements tout en assurant la continuité des activités. Le portefeuille Juniper Connected Security est ouvert et nous nous sommes associés à d’autres fournisseurs de sécurité pour offrir aux entreprises un écosystème de premier ordre.

Quels sont les éléments essentiels d’un avenir prospère pour les entreprises axées sur le numérique?

Alors que nous nous dirigeons vers un paysage de services 5G et multi-cloud, les entreprises indiennes doivent se concentrer sur la fourniture constante d’excellentes expériences client. En particulier, l’IA est considérée comme le moteur des entreprises intelligentes, ouvrant la voie à une productivité accrue et permettant une expérience utilisateur supérieure. En outre, les entreprises doivent adopter une stratégie pour travailler de n’importe où et chercher des moyens d’intégrer l’intelligence contextuelle dans un modèle d’évaluation des risques afin de renforcer leur posture de sécurité globale. Enfin, les entreprises doivent se concentrer sur l’optimisation des expériences utilisateur de bout en bout, du client au cloud. L’expérience utilisateur doit être la priorité essentielle dans la construction d’une architecture pour une entreprise numérique.

Pouvez-vous préciser votre rôle dans le contexte des opérateurs télécoms se préparant à l’ère de la 5G?

Alors que la transition en cours de la 3G à la 4G reste une priorité majeure dans le secteur des télécommunications en Inde, la 5G est une priorité. Dans le parcours de transformation de chaque fournisseur de services, nous pouvons vous aider sur plusieurs aspects, notamment le transport avant et arrière, les réseaux de plus grande capacité, les plates-formes cloud de périphérie des opérateurs télécoms, les séparations structurelles, etc. Nous avons une riche histoire de construction d’une infrastructure de réseau à l’échelle nationale aux côtés de certains des plus grands fournisseurs de services de l’Inde. Grâce à ses solutions et à son expertise du secteur, Juniper sera en mesure d’aider les fournisseurs de services en Inde à transformer leurs activités, à améliorer l’expérience client et à débloquer de nouvelles sources de revenus à l’ère de la 4G et de la 5G et au-delà.

