L’intelligence artificielle et les nanotechnologies révolutionnent l’univers biomoléculaire

08/04/2021 à 14:11 CEST

Des scientifiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, ont développé un nouveau type de nanocapteurs basés sur l’intelligence artificielle. Ils permettront d’observer et d’analyser différentes biomolécules sans mettre en péril leur activité. À partir de ces études, il sera possible de concevoir de nouveaux traitements pour de multiples pathologies et maladies.

Le minuscule monde des biomolécules est aussi riche que fascinant: il comprend l’activité des protéines, des complexes lipidiques, de l’ADN et des glucides, entre autres éléments qui composent des structures vitales complexes. Cependant, les interactions entre biomolécules qui permettent de réaliser cette symphonie de vie sont extrêmement difficiles à définir.

Désormais, un nouveau biocapteur va nous permettre d’observer les principales classes de biomolécules du nanomonde sans les déranger. Sa technique innovante combine nanotechnologie, métasurfaces, lumière infrarouge et intelligence artificielle. Elle pourrait avoir un large éventail d’applications dans le domaine de la santé, en particulier dans la recherche pharmacologique et médicale, en plus de promouvoir de nouvelles approches dans le domaine de la biotechnologie.

Comme l’expliquent les spécialistes dans un communiqué de presse, chaque détail infime de l’univers biomoléculaire peut marquer un changement brusque dans votre organisation. Lorsque tout est en harmonie et que l’harmonie existe, la merveilleuse musique de l’orchestre vital produit des merveilles physiologiques telles que les sens de la vue ou du goût. Au contraire, les dissonances dans cette machinerie biologique peuvent générer des processus tels que le cancer ou les maladies neurodégénératives.

Voyagez dans un petit monde

Face à cela, il est crucial de pouvoir étudier avec précision ce petit monde pour le comprendre en profondeur et produire des alternatives scientifiques solides dans la recherche de nouvelles thérapies et traitements. Selon Hatice Altug, l’un des auteurs de la recherche publiée dans la revue Advanced Materials, «se mettre à l’écoute de ce monde et être capable de différencier les protéines, les lipides, les acides nucléiques et les glucides sans altérer leurs interactions est d’une importance fondamentale pour comprendre les processus de la vie. et les mécanismes de la maladie », a-t-il exprimé.

Comment fonctionne la nouvelle technologie? On sait que les molécules sont constituées d’atomes liés entre eux, et qu’en fonction de leur masse et de la manière dont ils sont liés, elles génèrent des vibrations à une fréquence spécifique, tout comme le font les cordes d’un instrument de musique. Lesdites fréquences de résonance sont spécifiques d’une molécule et lui permettent de se différencier, se manifestant principalement dans le domaine des fréquences dites infrarouges du spectre électromagnétique.

Profitant de cette fonctionnalité, le biocapteur développé par l’équipe de chercheurs suisses utilise la lumière infrarouge comme axe ou cœur de son fonctionnement. Compte tenu du fait que la portée infrarouge n’est pas visible pour l’homme, des innovations dans le domaine des méta-surfaces et de l’intelligence artificielle ont été utilisées pour optimiser la nouvelle technologie.

Métasurfaces et intelligence artificielle

D’une part, des matériaux artificiels dotés de capacités exceptionnelles de manipulation de la lumière à l’échelle nanométrique ont permis le développement de fonctions bien au-delà de ce que voit l’œil humain. En d’autres termes, les métasurfaces permettent de « voir » la lumière infrarouge qui caractérise et identifie chaque molécule.

Enfin, l’Intelligence Artificielle offre la possibilité de découvrir plus rapidement et plus efficacement des schémas et schémas dans les biomolécules, d’organiser les informations obtenues et de leur apporter la valeur nécessaire pour permettre des avancées concrètes dans le domaine médical et pharmacologique.

L’identification de la «musique» qui caractérise chaque molécule et ses composants ouvrira la voie au développement d’innovations dans les thérapies et traitements de tous types de maladies. Pour cette raison, il semble clair que l’application de la nanotechnologie à la recherche biologique augmentera encore son impact dans les décennies à venir.

Référence

Image du haut: vue sous-marine d’une métasurface composée de nanorods d’or. Crédit: Aurélian John-Herpin / EPFL 2021