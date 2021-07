L’intelligence artificielle identifiera les meilleurs endroits pour vivre sur la Lune

13/07/2021 à 18h00 CEST

La technologie innovante de balayage de la Lune fournira des informations vitales sur les sites les plus attractifs pour les ressources énergétiques et minérales de notre satellite. Développé par des chercheurs de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), en Arabie saoudite, il utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique pour classer et analyser les images fournies par des télescopes spécialisés.

Selon un communiqué de presse, le nouvel outil pourrait améliorer considérablement la efficacité dans la sélection des sites pour l’exploration de notre satellite, révélant également les mystères que la Lune cache encore. L’étude qui soutient cette technologie a récemment été publiée dans la revue Applied Energy.

L’avenir énergétique de la Lune

La Lune est le seul satellite naturel de la Terre, présentant un diamètre équatorial de 3 476 kilomètres, un chiffre qui la place comme le cinquième plus gros satellite du système solaire. Pendant ce temps, ayant environ 25% du diamètre de la Terre, c’est le plus gros satellite par rapport à la taille proportionnelle par rapport à sa planète.

En raison de la crise énergétique imminente, dans un monde où les sources classiques telles que les hydrocarbures sont déjà rares, et de l’impact environnemental des combustibles fossiles, les scientifiques sont particulièrement intéressés à trouver des alternatives même en dehors de notre planète, la Lune étant le premier champ d’exploration suivant. vers Mars.

Le processus de adéquation de la Lune aux besoins de l’humanité, y compris même la future construction de colonies et de colonies, fait partie des projets spatiaux de plusieurs pays, comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou le Japon. Cependant, l’exploit d'”annexer” la Lune à des territoires dominés par l’humanité n’est pas sans défis et dangers, bien qu’il s’agisse de l’étoile la plus “familière” de l’homme après la Terre.

Par exemple, choisir un site de débarquement pour un navire d’exploration ou habité peut devenir une odyssée : le territoire est très vaste et regorge de cratères et ruisseaux. Dans le même sens, le choix des zones pour faire face à la construction, explorer les ressources énergétiques potentielles ou rechercher des minéraux peut devenir encore plus complexe.

Uranium et hélium-3

La nouvelle technologie développée par des spécialistes arabes utilise les Intelligence artificielle et des algorithmes d’apprentissage automatique pour identifier les caractéristiques de la géographie lunaire et la classer selon différents besoins, avec plus de rapidité et de précision que s’il était nécessaire d’effectuer cette tâche avec des observations directes sur le terrain.

Par exemple, les experts pensent que les zones de cratère et de ruisseau susmentionnées peuvent être particulièrement utiles pour obtenir ressources énergétiques telles que l’uranium et l’hélium-3.

Rappelons que ce dernier élément est particulièrement recherché pour son rôle dans le domaine de la fusion nucléaire. Les deux ressources énergétiques pourraient être cruciales, par exemple, pour propulser les engins spatiaux participant à des missions sur la Lune.

Selon les scientifiques, la nouvelle approche atteint un jusqu’à 83,7% de précision dans la détection des cratères lunaires, surpassant toutes les méthodes actuelles. De plus, grâce à l’analyse des images fournies par les télescopes, il peut également séparer les informations se référant aux cratères de celles liées aux ruisseaux ou à d’autres caractéristiques géographiques. Pour ce faire, il applique un cadre d’apprentissage en profondeur appelé réseau lunaire haute résolution.

photo: NASA sur Unsplash.