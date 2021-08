L’intelligence artificielle peut diagnostiquer la démence en une journée

10/08/2021 à 09h17 CEST

SPORT.es

Les scientifiques testent un système d’intelligence artificielle censé être capable de diagnostiquer la démence après une seule scintigraphie cérébrale. Il peut également prédire si la maladie restera stable pendant de nombreuses années, se détériorera lentement ou nécessitera un traitement immédiat. Actuellement, Plusieurs scans et tests peuvent être nécessaires pour diagnostiquer la démence.

Les chercheurs impliqués disent que les diagnostics précoces avec votre système pourrait grandement améliorer les résultats pour les patients. “Si nous intervenons tôt, les traitements peuvent commencer tôt et ralentir la progression de la maladie et, en même temps, prévenir d’autres dommages”, a déclaré le professeur Zoe Kourtzi, de l’Université de Cambridge et membre du National Center for Artificial Intelligence and Données scientifiques L’Institut Alan Turing.

Le système du professeur Kourtzi compare les scanners cérébraux de ceux qui craignent d’être atteints de démence avec ceux de milliers de patients atteints de démence et leurs dossiers médicaux pertinents. L’algorithme peut identifier des modèles sur des analyses que même les neurologues qualifiés ne peuvent pas voir et associez-les aux résultats du patient dans votre base de données.