L’intelligence artificielle peut ramener l’humain aux RH

Cette prolifération de la technologie a attisé la peur des robots froids et calculés remplaçant l’interaction humaine.

Par Sukhjit Pasricha,

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ont des processus automatisés, des opérations rationalisées et ont également commencé à prendre des décisions intelligentes. Cette prolifération de la technologie a attisé la peur des robots froids et calculés remplaçant l’interaction humaine.

Malgré ces inquiétudes, une étude récente a révélé que 93% des personnes sont prêtes à prendre les commandes d’un robot et plus d’un tiers des employés pensent que l’IA permettra une meilleure expérience client et employé. Même dans ce cas, seulement 6% des équipes RH déploient activement des solutions d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Ce gouffre révèle l’opportunité manquée pour l’IA d’aider les RH à répondre aux attentes changeantes des employés pour un environnement de travail personnalisé et pertinent.

En ce qui concerne l’utilisation de l’IA, la plupart des professionnels des ressources humaines ont des réserves sur le fait que l’IA rendra cette fonction centrée sur l’humain moins humaine. Et s’il était prouvé qu’en adoptant l’IA, vous pourriez rendre les RH plus humaines. Cela semble ironique, cependant, si la mise en œuvre de l’IA est effectuée en synchronisation avec d’autres solutions HCM, cela peut permettre aux organisations d’embaucher mieux, d’intégrer plus intelligemment et de fidéliser les personnes plus longtemps.

Expérience de recrutement comme jamais auparavant

Le recrutement est l’un des aspects les plus effrayants des RH. La pression incessante des équipes pour trouver la solution idéale et les heures interminables de recherche se traduisent souvent par des impasses ou des embauches inappropriées. Dans une telle situation, les outils soutenus par l’IA peuvent aider les RH à adopter une approche plus stratégique du recrutement. L’IA, alimentée en données, peut identifier les talents dont les qualités correspondent à celles des employés existants et les inviter de manière proactive à postuler. Cela rend l’ensemble du processus de recrutement plus efficace et les seuls CV que les équipes RH et commerciales passeront au crible sont ceux de candidats vraiment qualifiés. Et lorsque le processus aboutira finalement à une offre, les entreprises disposeront d’une justification basée sur des données pour la décision d’embauche.

Processus d’intégration fluide

L’importance d’un bon processus d’intégration peut être mesurée par le fait que 17% des nouvelles recrues démissionnent dans les trois mois et 15% de celles-ci citent le manque d’intégration efficace comme raison de leur démission. Le changement d’emploi est l’une des décisions les plus cruciales que l’on prend, et un processus d’intégration non organisé et difficile ne parviendra pas à rassurer les employés sur leur décision de rejoindre l’organisation. Malgré la prise de conscience de l’importance du rôle qu’une bonne expérience d’intégration joue dans l’engagement / l’affinité des employés, la productivité et la rétention, un nombre surprenant d’entreprises ne disposent toujours pas d’un processus intuitif et formalisé.

Les assistants numériques jouent également un rôle important dans l’humanisation de l’expérience d’intégration. Le processus d’intégration peut varier considérablement d’un employé à l’autre.Ainsi, au lieu de compter sur un représentant des ressources humaines pour obtenir de l’aide sur les questions RH fréquemment posées, les nouveaux employés peuvent désormais discuter avec un concierge numérique pour obtenir un accès et des réponses rapides.

Minimiser le roulement des employés

Une organisation est prise au dépourvu quand soudainement un excellent employé quitte en raison d’un manque de satisfaction au travail et de motivation. Si l’équipe des RH avait été au courant du processus de réflexion de l’employé, des mesures appropriées auraient pu être prises pour adapter l’expérience de l’employé en fonction de ses attentes ou de ses besoins.

L’IA peut être un outil efficace entre les mains des RH pour leur fournir des informations basées sur des données sur les facteurs de motivation d’un employé. Ainsi, les RH peuvent jouer un rôle crucial dans la fidélisation des employés en créant une expérience personnalisée qui répond à la fois aux objectifs des employés et de l’organisation. De plus, l’IA peut aider les RH à analyser les caractéristiques et les raisons de la démission. De cette façon, les RH peuvent soulever un drapeau lorsque des modèles de comportement similaires émergent et peuvent prendre des mesures préventives de manière proactive.

Un monde aux possibilités infinies

Dans l’économie des talents, l’avenir de toute organisation dépendra de sa capacité à attirer et à retenir des employés brillants. Embrasser les possibilités offertes par l’intelligence artificielle dans les RH peut faire passer l’environnement d’une organisation confronté à un roulement élevé à un environnement qui embrasse une expérience véritablement humaine.

(L’auteur est président et chef des ressources humaines du groupe, Kotak Mahindra Bank et Shaakun Khanna, responsable HCM Applications, Oracle Asia Pacific. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.