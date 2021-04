L’intelligence artificielle pour l’amélioration de l’efficacité du combat aérien de l’IAF

Dans les prochaines années, l’IAF fera voler des drones dans le cadre des missions, et l’IA aidera à rendre les drones de plus en plus autonomes dans les missions de vol en formation. (Crédit photo: IAF)

L’Indian Air Force (IAF) a étudié la faisabilité d’améliorer les capacités des avions de combat en matière de perception des menaces et d’engagement contre les menaces. Plus tôt cette semaine, (5 avril 2021), lors d’un symposium électronique sur « l’intelligence artificielle pour les guerriers aériens », le chef d’état-major de l’air, le maréchal RKS Bhadauria, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle pour les opérations de l’IAF, pas seulement pour les applications aéronautiques mais aussi dans d’autres rôles de support. Le symposium électronique a été organisé par la Société pour les études aérospatiales, maritimes et de défense (SAMDeS) par le biais de l’organisme industriel FICCI.

Le chef de l’air dans son allocution avait observé que «même si les forces aériennes ont généralement été les premiers à adopter des technologies de pointe avant de s’épanouir dans d’autres domaines, cette situation a vu un aspect différent dans le domaine des nouvelles technologies».

Les technologies du domaine non militaire trouvent leur place dans les forces combattantes et l’IA suit également une courbe similaire. L’IA a connu une croissance exponentielle dans le secteur commercial et les armées du monde entier s’empressent de s’imprégner de ces technologies de pointe pour leurs capacités de combat. L’IA apportera à coup sûr de grands changements dans le domaine aérospatial et dans la manière dont les guerres aériennes sont menées.

Selon le chef de l’air, de nombreuses initiatives visant à automatiser les processus pour améliorer l’efficacité des opérations de maintenance des aéronefs ont été menées dans le passé. Une grande partie de la numérisation a déjà eu lieu grâce à des systèmes de gestion électroniques. IAF a maintenant commencé son voyage pour explorer les applications basées sur l’IA et l’IA sur des projets similaires liés à la maintenance des aéronefs. IAF travaille actuellement sur la maintenance prédictive et l’utilisation de l’IA pour les scénarios de menace prédictive.

Il a également souligné que l’IA avait besoin d’un peu plus de travail pour être autorisée à participer à des missions autonomes, cependant, de multiples applications comme pour rendre la boucle OODA (Observer, Orienter, Décider, Agir) de C4I plus efficace pour le rôle de combat aérien, etc.

Que dit un expert C4I qui a travaillé sur le développement des systèmes indigènes de gestion du combat naval C4I à propos de l’IA dans l’IAF?

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, Milind Kulshreshtha, déclare: «L’IA trouve déjà son chemin dans les applications de guerre, et de telles solutions de niche sont disponibles avec seulement quelques pays et la Chine en fait partie. L’IA apporte des améliorations de capacités qui sont inimaginables avec les technologies conventionnelles actuelles et certains aspects sont humainement impossibles. L’Inde doit accélérer l’inclusion de l’IA dans ses forces armées pour rester contemporaine. Les algorithmes d’IA peuvent être créés ab-initio car, pendant un certain temps encore, les solutions militaires basées sur l’IA ne seront probablement pas disponibles à l’achat par les pays qui les possèdent.

Selon l’expert C4I, «Les défis apparents aujourd’hui sont comme la disponibilité d’un ensemble de données correct pour former et tester ces solutions d’IA de qualité MIL, les procédures de test standard MIL et, plus important encore, Smart Server en Inde pour maintenir la confidentialité des informations pour ces données stratégiques. Le «man-in-the-loop» comme on le voit dans d’autres systèmes C4I doit garder ces solutions en temps réel doux pour les applications IAF, ce qui est la bonne direction (puisque les techniques autonomes associées ne sont pas encore matures). Dans les prochaines années, l’IAF fera voler des drones dans le cadre des missions, et l’IA aidera à rendre les drones de plus en plus autonomes dans les missions de vol en formation.

Les procédures d’acquisition de défense (DAP) sont nécessaires pour s’adapter à la façon dont les solutions d’IA sont développées et évoluées, ce qui est très différent de la façon dont les équipements de défense conventionnels sont introduits. Cependant, c’est une course contre la montre pour que l’Inde rende les plates-formes d’armes capables de l’intelligence artificielle dans les opérations et les dirigeants des forces armées doivent voir au-delà des problèmes administratifs. Cela ressort des points soulignés par les membres de l’IAF; ils semblent avoir la bonne vision pour permettre de mettre l’IA dans les opérations de combat aérien.

IA pour la maintenance des aéronefs IAF

«Ces solutions d’IA matures sont déjà mises en œuvre avec succès dans le domaine commercial. Et l’IA sera probablement mise en œuvre dans Air Combat. Les alertes de maintenance prédictive et la planification des aéronefs doivent améliorer l’efficacité, réduire les temps d’arrêt involontaires et améliorer la fiabilité de l’équipement. IAF fera bien de mettre en œuvre cette solution basée sur l’IA, tandis que la recherche sur d’autres aspects comme les solutions de combat basées sur l’IA, etc. est en cours », explique-t-il.

Éthique de l’IA au combat

En conclusion, M. Kulshreshtha déclare: «Les problèmes liés à l’éthique de la fabrication d’une machine à tuer autonome auto-motivée basée sur l’IA sont déjà débattus dans le monde entier, et l’atteinte de l’objectif ultime du succès de l’IA dans les opérations aériennes pourrait revenir un jour hanter le monde. humanité. Par conséquent, de telles garanties doivent être conçues dans le système et garantir que les solutions de guerre de l’IA ne sont pas en mesure de briser ces garanties ou ces verrous à tout moment, mais, malheureusement, il s’agit d’un paradoxe avec lequel les experts de l’IA devront toujours lutter. «

