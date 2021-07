L’intelligence artificielle pour prévenir les blessures au genou “en un coup d’œil”

10/07/2021 à 12:07 CEST

Prévenir grâce à l’intelligence artificielle et « en un coup d’œil & rdquor; blessures au genou chez les athlètes d’élite est l’objectif du projet Eyesport de l’Institut de biomécanique (IBV), un travail pionnier en Espagne qui permet de détecter « anomalies & rdquor ; sur le genou à l’aide d’un scanner 4D non invasif, sans avoir besoin de capteurs ou d’électrodes.

« Une blessure au genou, aujourd’hui, peut impliquer environ six mois de récupération jusqu’à ce qu’un athlète revienne à son niveau antérieur, et bien des fois il ne l’obtient pas & rdquor ;, explique le directeur de l’Innovation dans le sport à l’IBV, Enrique Alcantara, qui souligne qu’il est courant de « voir des carrières tronquées & rdquor; des athlètes qui souffrent de blessures telles que le ligament croisé antérieur, ce qui nécessite des interventions chirurgicales sévères.

Pour prévenir ce type de dommages, l’IBV, intégré au Réseau des instituts technologiques de la Communauté valencienne, a développé sa propre technologie, KneeMotion, qui permet d’analyser l’état des genoux des athlètes avec une technique non invasive qui combine l’intelligence artificielle et l’analyse des données, un projet pionnier en Espagne financé par l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) et Fondos Feder.

“Le monitoring classique nécessite des capteurs et des électrodes, mais on sait qu’il est toujours difficile de faire du sport avec quelque chose en plus et on s’est passé de tout ça & rdquor;, détaille Alcantara, qui ajoute que ce test “remplace les examens subjectifs effectués par les professionnels de la santé” basés sur la manipulation du genou pour voir si l’articulation est stable ou non.

À cette fin, le centre valencien a développé une plate-forme de force sur laquelle l’athlète ne doit se tenir debout et sauter qu’en tournant, en analysant la quantité de force exercée sur l’impulsion et l’atterrissage, ainsi que la dynamique du mouvement. un geste complet peut indiquer “des blessures, des asymétries ou une surcharge pouvant entraîner des blessures”.

Cet outil a été testé en collaboration avec L’Alquería del Valencia Basket et, selon les mots d’Alcántara, en plus d’être un outil de prévention des blessures, « il est presque en train d’être un outil de recherche sur les causes des blessures & rdquor ; .

En ce sens, l’IBV et le club sportif tenteront même de déterminer si certaines affections du genou, comme le genou du cavalier, qui comprend le genu varus (les genoux sont plus écartés que la normale) et le genu valgus (le genoux plus rapprochés que d’habitude) peut être déterminante en cas de blessure.

De plus, l’intelligence artificielle est utilisée dans le cadre du projet 4Health pour générer des outils d’aide au diagnostic des blessures dans ce domaine à l’aide d’images radiographiques du genou grâce à l’application d’algorithmes d’intelligence artificielle.

Par exemple, dans le cas du diagnostic de blessures typiques telles que les ligaments déchirés, “à partir de l’image médicale, vous pouvez entraîner le système afin que, grâce à l’IA, il identifie qu’il y a un ligament déchiré dans une image”, explique le directeur du marché de la santé d’IBV. , Carlos Atienza.

Selon lui, cette technologie « permettrait de rationaliser et d’améliorer les diagnostics, notamment dans les cas moins critiques & rdquor ;, ainsi que de » démocratiser les soins médicaux & rdquor; puisque “tout le monde ne fait pas du sport d’élite et n’a pas accès aux meilleurs orthopédistes, mais l’utilisation de l’intelligence artificielle permet de condenser les connaissances des meilleurs médecins”.

L’IA est également utilisée dans l’analyse non invasive de l’activité musculaire combinant des mesures dans un scanner 4D avec des caméras thermographiques -heat-, un système en cours de validation dans le basket-ball avec le Lucentum Alicante et dans d’autres sports, comme la moto en collaboration avec le Circuit Ricardo Tormo, avec lequel on étudie comment la position sur la moto ou même la conception du guidon peuvent affecter l’effort musculaire.

L’utilisation de l’IA est également à la base d’un autre système lancé par l’IBV, l’application 3DAvatarBody, qui permet aux sportifs d’obtenir, grâce à des photographies prises avec un téléphone portable, un modèle 3D du corps pour savoir si l’exercice les concerne ou non. le résultat souhaité est obtenu.

« Il vous indique si vous progressez, si vous perdez du poids, augmentez les biceps, réduisez la taille & mldr; & rdquor ;, détaille le chercheur.