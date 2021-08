L’intelligence artificielle pourrait voir l’avenir

06.08.2021 à 18:14 CEST

Un nouveau système d’Intelligence Artificielle développé par les forces armées américaines aurait la capacité de prédire les événements futurs, marquant une avancée technologique non sans de fortes polémiques, selon l’usage qui pourra lui être donné. Il est en cours de test et porte le titre évocateur Global Information Domain Experiments (GIDE).

La discussion sur le orientation des systèmes de gestion de l’information qui, en quelque sorte, peut être considéré comme privé ou personnel et, à partir des nouvelles technologies, il devient ouvert et public. Qui utilise ces données ? Avec quels objectifs ? Pouvons-nous tous nous sentir observés et surveillés à chaque instant de la journée et partout ?

Données cloud

GIDE combine plusieurs sources de données, des informations fournies par les radars et les capteurs aux images satellites et aux rapports des services de renseignement et de sécurité. Mais le point peut-être le plus controversé est l’utilisation des données présentes dans le cloud : le système prendrait en compte les informations que des millions d’utilisateurs à travers le monde déversent chaque jour dans de multiples services numériques, stockage, réseaux sociaux et autres.

Selon un article publié dans Science Alert, le but de l’utilisation du données cloud Il s’agirait de bien organiser cet incroyable volume d’informations afin qu’il puisse être traité par la suite efficacement et ainsi faciliter son accès aux officiers et agences militaires qui en ont besoin. La question est de savoir qui pourra déterminer si l’utilisation de ces données aura une finalité orientée vers le bien commun ou si elle deviendra, au contraire, une forme améliorée de contrôle social.

Sujet connexe : L’Intelligence Artificielle met en garde contre les catastrophes en espionnant les réseaux sociaux.

Le domaine de l’information

Lors d’une conférence de presse diffusée par le département américain de la Défense, le général Glen D. VanHerck, responsable du domaine développé par GIDE, a indiqué que le nouveau système d’Intelligence Artificielle était né pour « atteindre la maîtrise de l’information et assurer la supériorité décisionnelle en situation de concurrence et de crise. ». En d’autres termes, cela signifie que les États-Unis peuvent disposer d’un outil qui leur permet de connaître à l’avance les intérêts de vos concurrents le commerce ou les nations qui peuvent constituer une « menace » pour leur sécurité.

Au cours de ses déclarations, l’armée américaine a déclaré que les processus d’apprentissage automatique utilisés par le nouveau système seront utilisés pour gérer plus rapidement des données telles que, par exemple, l’emplacement d’un véhicule potentiellement suspect et les endroits où il s’est garé dans un certaine période. . De cette manière, les intérêts de cette action peuvent être déterminés plus rapidement et son impact évalué.

Pour les responsables du nouveau système, la capacité de voir des jours à l’avance crée un nouvel espace de décision. Ce serait la possibilité d’agir avant l’émergence d’un conflit ou d’un problème, par exemple pour mettre en œuvre des mesures de négociation qui dissolvent la possibilité d’un affrontement armé entre les nations. Dans cette perspective, un Système d’intelligence artificielle qui peut “voir” l’avenir cela pourrait être particulièrement utile.

Il ne fait aucun doute que la vitesse à laquelle un système d’intelligence artificielle est capable de traiter de gros volumes d’informations est bien supérieure à ce que les opérateurs humains peuvent atteindre. Mais le grand doute reste l’inclinaison que l’on peut donner à un système comme GIDE: Sera-t-il destiné à améliorer notre capacité à anticiper les conflits ou les événements dangereux ou sera-t-il simplement une sorte de « Big Brother » mondial visant à espionner la population en fonction des intérêts spécifiques d’une nation ?

photo: Evangeline Shaw sur Unsplash.