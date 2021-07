L’Intelligence Artificielle qui décidera de l’itinéraire de votre prochain vol | La technologie

in

Sur la route de l’efficacité, les ingénieurs ont trouvé que l’intelligence artificielle était leur plus grande alliée, car elle peut aider à la fois à créer des robots conversationnels pour les magasins de vêtements et à choisir le meilleur itinéraire pour votre voyage à New York.

L’impact de l’intelligence artificielle sur notre société est très difficile à prévoir, mais ce que nous pouvons assurer, c’est que ce sera (et est) un avant et un après dans notre façon de nous rapporter au monde.

L’application de l’IA dans pratiquement tous les secteurs rend impossible de se faire une idée du nombre de personnes et du nombre d’entreprises qu’elle affectera, et heureusement presque toujours pour le mieux, car elle peut atteindre des endroits dont nous ne rêvons même pas.

Et c’est très clair pour la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines, qui a été tirer parti de l’intelligence artificielle pour tracer les itinéraires les plus efficaces possible sur chacun de vos vols.

L’outil d’IA utilisé s’appelle Flyways et a été développé par Airspace Intelligence, une équipe d’ingénieurs de la Silicon Valley qui souhaitait créer un logiciel qui améliorerait les prévisions des planificateurs humains expérimentés sur des variables telles que la météo, le vent et le trafic aérien.

Depuis qu’ils ont mis en place l’outil, Alaska Airlines s’assure que il a augmenté l’efficacité des vols, économisant beaucoup de carburant et émettant moins de CO2 à chaque voyage, ce qui est une bonne nouvelle tant pour l’environnement que pour l’entreprise.

Au directeur des opérations aériennes de la compagnie aérienne, cet outil est aussi révolutionnaire que Google Maps et Waze pour les road trips.

Pour fêter les 15 ans de Google Maps, les Mountain Viewers ont lancé une nouvelle interface. Nous vous disons quelles sont les nouvelles les plus intéressantes.

Une fois cette technologie est mise en œuvre dans les plus de 1 000 vols quotidiens que la compagnie d’Alaska a, ce qui est prévisible, c’est que le reste du secteur prendra note de la direction que prend cet avenir automatisé et intelligent, qui non seulement économise des coûts mais est bénéfique pour la planète.

Il ne reste plus maintenant qu’aux agences de vols internationaux à commencer à approuver l’utilisation de ces outils pour standardiser les itinéraires et optimiser les mouvements de l’un des principaux responsables du changement climatique.