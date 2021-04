L’intelligence artificielle ressuscite Einstein

21/04/2021 à 08h00 CEST

Producteur de contenu audio Les créateurs humains aflorithmiques et numériques UneeQ ont collaboré pour créer la première version numérique d’Albert Einstein.

Digital Einstein est une reconstitution réaliste du célèbre scientifique, qui incarne sa personnalité et ses connaissances multipliées par la puissance de l’IA conversationnelle, soulignent ses créateurs.

Albert Einstein, décédé en 1955, est le scientifique le plus important, le plus connu et le plus populaire du XXe siècle. Il est désormais possible de l’entendre parler comme il l’a fait dans la vie et même, à l’avenir, de lui poser des questions qui nous aideront à mieux comprendre la physique de son temps.

La voix est un exploit: elle a été recréée à l’aide d’une technologie de clonage basée sur l’intelligence artificielle. Il a utilisé des audios historiques du génie allemand pour obtenir une imitation de ce qu’était sa voix.

Les protagonistes de ce développement assurent qu’il s’agit de l’expression maximale de l’intelligence artificielle: il a utilisé un moteur de connaissances informatiques avancé, capable d’interagir avec de vraies personnes, pour ramener Einstein à la vie.

Image réaliste

Image réalisteÀ cette capacité cognitive, les créateurs ont ajouté une représentation humaine de classe mondiale: elle donne au personnage une apparence réaliste qui facilite la communication avec cette version numérique d’Einstein.

Tout est conçu pour offrir une expérience de communication pleinement satisfaisante aux utilisateurs de cette technologie.

Tout d’abord, c’est un personnage basé sur les traits de caractère que nous attribuons à Einstein: il parle anglais avec un accent allemand et s’exprime de manière amicale. Sa façon de parler semble un sens de l’humour sec.

L’IA appliquée à la capacité de parler permet au personnage de s’exprimer comme s’il réfléchissait à ses propres connaissances lorsqu’il interagissait avec les utilisateurs.

Deuxièmement, il répond en peu de temps aux questions qui lui sont posées, ce qui donne à l’utilisateur l’impression qu’il est en train de parler au célèbre scientifique.

Réponse rapide

Réponse rapideCet effet a été obtenu en synchronisant les expressions de la version numérique avec la voix du personnage en temps quasi réel: il répond en moins de 3 secondes aux questions qui lui sont posées.

Les développeurs expliquent qu’ils n’ont pas réellement cloné la voix d’Einstein en tant que telle, mais s’inspirent plutôt d’enregistrements et de films originaux pour obtenir une imitation convaincante.

La voix, reconnaissent ses créateurs, a été modulée avec l’aide d’un acteur, ce qui signifie qu’en plus d’un dispositif d’IA, cette invention a un apport humain.

De plus, la recréation de la voix n’est pas parfaite, notamment en raison de la mauvaise qualité des anciens enregistrements audio.

Pour cette raison, ils proposent de créer une nouvelle voix pour Einstein qui, bien qu’elle ne puisse jamais être l’original, finira par être celle que tous les utilisateurs reconnaissent comme celle du génie allemand.

Un modèle pour le futur

Un modèle pour le futurLes développeurs soulignent que cette expérience montre la voie vers ce que peut être l’IA conversationnelle et va bien au-delà des chatbots, des applications logicielles qui simulent la tenue d’une conversation grâce à des réponses automatiques.

En reproduisant des versions numériques de personnages historiques, ils pensent qu’il est possible d’obtenir de puissants bénéfices pédagogiques, puisque cette expérience permet un apprentissage plus attractif et complet.

Ils pensent également que grâce à cette technologie, les relations commerciales et sociales seront améliorées, ainsi que la solitude peut être combattue grâce à l’IA conversationnelle.

Il y a un autre aspect important à prendre en compte pour le développement de cette IA appliquée à la réplication de personnages historiques: les licences d’utilisation.

Dans le cas d’Einstein, les droits sont représentés par l’Université hébraïque de Jérusalem, qui fait partie du consortium technologique qui a créé la version numérique du génie allemand.

Photo du haut: Interprétation d’Albert Einstein. Crédit: UneeQ Digital Humans