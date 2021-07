L’intelligence artificielle révèle le vrai visage de l’univers

in

09/07/2021 à 13:06 CEST

Des scientifiques de l’Observatoire national d’astronomie (NAO) du Japon ont créé une technique d’intelligence artificielle qui révèle l’image réelle de l’univers. Son importance réside dans le fait qu’il parvient à éliminer le bruit présent dans les informations astronomiques, généré par des distorsions circonstancielles dans les formes des galaxies.

Selon un communiqué de presse, l’Intelligence Artificielle contribue à améliorer notre compréhension de la matière noire cosmique grâce à cette nouvelle technique, et confirme également que distribution de masse dans l’univers correspond à ce qui est prédit dans le modèle cosmologique standard.

Après avoir formé le nouveau système d’intelligence artificielle, les chercheurs ont réussi à récupérer des détails spécifiques de l’image de l’univers qui étaient auparavant inobservables.

Ils l’ont fait en appliquant la technique sur des données réelles fournies par le télescope Subaru d’une partie importante de l’espace : ils ont ainsi pu vérifier que la répartition des masses dans le cosmos va de pair avec les estimations classiques de la cosmologie.

Distorsions supprimées

Jusqu’au moment, le bruit des données astronomiques rendu impossible la vérification de cette correspondance. Par exemple, le phénomène de lentilles gravitationnelles fait que la gravité agissant sur un objet placé au premier plan, comme un groupe de galaxies, déforme l’image obtenue à partir d’un objet situé derrière, comme une galaxie plus éloignée.

En même temps, l’énigmatique matière noire qui constitue en grande partie la vaste structure de l’univers peut également déformer la forme des galaxies, ce qui rend encore plus complexe la détermination de la véritable image de l’univers. Aujourd’hui, la nouvelle technique a réussi à éliminer ces pièges en intégrant des simulations de superordinateurs avec des données réelles issues d’observations astronomiques.

Il est important de souligner que les conclusions tirées par les chercheurs sont basées sur 25 000 catalogues de galaxies simulées basées sur des données réelles du télescope Subaru, développées à partir de la nouvelle technique d’intelligence artificielle.

La nouvelle approche de l’IA a été soutenue par le travail avec ATERUI II, le supercalculateur le plus puissant au monde spécifiquement dédié à l’astronomie, qui dans des études précédentes avait déjà été utilisé pour créer des simulations visant à répondre aux mystères de l’univers.

Confirmer Einstein

Comme indiqué par le théorie de la relativité générale D’après Albert Einstein, la densité de l’univers, c’est-à-dire la quantité de masse qui a réussi à se répartir sur son volume, est ce qui détermine sa véritable forme et l’avenir de la structure.

En fonction de la modèle cosmologique standard, également appelé modèle Lambda-CDM, les postulats d’Einstein sont les bons pour expliquer la gravité aux échelles cosmologiques et la configuration des galaxies.

Selon les conclusions de la nouvelle étude, publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la technique d’intelligence artificielle développée par les astronomes japonais confirme la structure à grande échelle de la distribution des galaxies indiquée par le modèle standard de la cosmologie, ainsi que la l’impact de la matière noire sur celui-ci.

Référence

Réduction du bruit pour la cartographie de la masse des lentilles faibles : une application de réseaux contradictoires génératifs aux données de la première année de la Subaru Hyper Supreme-Cam. Masato Shirasaki et al. Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1093/mnras/stab982

