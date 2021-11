L’intelligence artificielle trouve l’ancêtre fantôme de l’homme | La technologie

Pendant des années, les chercheurs ont été clairs sur le fait que les humains vivaient avec les Néandertaliens et les Dénisoviens, mais il y avait quelque chose qui ne rentrait pas dans le génome humain et qui n’avait aucune explication… jusqu’à ce que l’intelligence artificielle entre en jeu pour analyser toutes les données et expliquer la « branche perdue ». ‘ de l’évolution.

L’intelligence artificielle est là pour rester et, en fait, elle deviendra de plus en plus intrusive, comme le craignent certains chercheurs.

Cependant, cela nous apporte aussi beaucoup de bonnes choses à la fois dans notre quotidien (avec des logiciels « plus intelligents », des améliorations de nos caméras de téléphone ou de la conduite autonome) ainsi que de la recherche.

L’utilisation de l’intelligence artificielle est de plus en plus courante dans diverses étapes de la méthode scientifique et il y a quelques années, un groupe de chercheurs espagnols a trouvé l’un des chaînons manquants de l’être humain grâce à l’aide de l’IA.

L’homme a derrière lui quelques dizaines de milliers d’années et, bien que les chercheurs aient dessiné une sorte d’arbre généalogique, il y avait des branches laissées à découvert qui peu à peu deviennent plus claires.

Cela vous semble sûrement familier au sujet du « chaînon manquant » de l’évolution humaine, cet ancêtre qui relie l’homme moderne aux ancêtres. Eh bien, il y en a plusieurs et de temps en temps, les chercheurs découvrent une nouvelle « variante », pour l’appeler en quelque sorte, de l’espèce.

Un exemple est la fille de 13 ans trouvée avec gènes à la fois Néandertaliens – du côté de la mère – et Denisoviens – du côté du père-. Il s’agit d’une fille décédée il y a 50 000 ans et qui, soi-disant, était unique.

Eh bien, il y a quelques années, des chercheurs de différents centres -CNAG-CRG, CSIC- le centre commun de l’UPF et de l’Université estonienne de Tartu, ont mis une IA au travail pour analyser l’ADN humain et en 2019 ont publié leurs conclusions dans Nature.

Ce que fait cette intelligence artificielle qui utilise l’apprentissage en profondeur, c’est, fondamentalement, imiter le fonctionnement du système nerveux des mammifères.

La technologie a atteint un point où certains magasins aux États-Unis ont des intelligences artificielles qui décident qui peut entrer. Ces situations seront de plus en plus courantes dans notre quotidien. Comment peuvent-ils influencer nos vies ? L’IA est-elle juste dans la valorisation des personnes ?

Les chercheurs ont introduit différents algorithmes et l’IA les a croisés trouver une population fantôme qui aurait coexisté avec les humains modernes il y a environ 40 000 ans.

Cette population est lié au clade Néandertal-Denisovan Et bien que les espèces puissent être croisées, la descendance était rare, du moins on le croyait, car elles ne produisaient généralement pas de progéniture fertile, du moins on le pensait jusqu’à ce que l’IA soit capable de travailler avec toutes les variantes statistiques du génome.

Donc en gros quand les humains ont fait l’exode d’Afrique il y a 80 000 ans, mélangés aux Dénisoviens et aux Néandertaliens à travers l’Europe, mais maintenant nous savons déjà que la troisième « espèce » avec laquelle ils ont été en contact et qui pourrait être l’explication manquante des lacunes non comblées dans notre ADN était précisément ce mélange Néandertal-Denisovan.