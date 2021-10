L’intelligence de la photographie Google Tensor détaillée par Google

TL;DR

Google vient de publier un tas d’informations liées à l’intelligence de la photographie de la puce Google Tensor. Certaines de ces informations sont nouvelles qui n’ont pas été expliquées lors du lancement de la série Google Pixel 6.

Aussi excitant que la série Pixel 6 soit juste pour exister, l’un des aspects les plus excitants des téléphones est le chipset à l’intérieur. Il s’agit de la première tentative de Google de concevoir son propre silicium, et jusqu’à présent, cela semble être un succès (consultez notre revue Pixel 6 Pro pour en savoir plus).

Maintenant, Google a publié une entrée de blog qui détaille à quel point Google Tensor est intelligent, du moins en ce qui concerne la photographie. La société donne quelques détails sur le processeur de signal d’image (ISP) de Tensor et sur la façon dont son intelligence d’apprentissage automatique améliore vos photos et vidéos.

Par exemple, le Tensor ISP intègre la prise en charge Live HDR+ directement dans la puce, ce qui permet la vidéo HDR 4K/60FPS dans l’application de caméra native mais également dans des applications tierces. Tensor permet également à la vision nocturne de Google de fonctionner mieux et plus rapidement en tandem avec le nouveau système de mise au point automatique laser.

Google discute également du matériel et des logiciels derrière le téléobjectif du Google Pixel 6 Pro, ainsi que de la façon dont Tensor rend la photographie informatique plus inclusive pour les personnes de couleur.

Nous en avons déjà vu une partie lors du lancement du Pixel 6, mais une partie est également toute nouvelle. Si vous êtes impatient de mettre à l’épreuve les qualités photographiques d’un téléphone Pixel 6, c’est un bon article à lire. Consultez l’article complet ici.