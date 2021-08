L’intelligence et la beauté du premier album de Bobbie Gentry

Vous pouvez avoir du mal à le croire, mais à la hauteur de l’été de l’amour, la chanson titre envoûtante de Bobbie Gentryle premier album de , Ode To Billie Joe, a frappé Les Beatles‘ ‘All You Need is Love’ en haut du Billboard’s Hot 100. Une chanson sombre et tendue, moitié ballade country, moitié mystère de meurtre gothique du Sud, ‘Ode To Billie Joe’ n’était certainement pas un numéro hippifié, mais crédite le public pour avoir reconnu la beauté, l’intelligence et l’éclat de l’artiste en question. Ou comme l’a dit un critique : « Si elle n’avait pas une silhouette de type Miss America (37-23-37), vous pourriez l’appeler une intellectuelle. Oh zut.

Écoutez Ode à Billie Joe.

Cette histoire d’amants maudits impliqués dans des manigances particulières à Choctaw Ridge du Mississippi a fait bouger les langues dans le récit. Une intrigue de petite ville qui fonctionne comme une version musicale d’une nouvelle américaine classique, ‘Ode To Billie Joe’ est une coupe qui reste nette mais ne peut jamais être correctement résolue, car Gentry refuse de dire ce qui a été jeté du pont Tallahatchie par Billie Joe McAllister. Elle a décroché ses deux Grammy Awards avec un sourire insouciant.

Lorsque Ode To Billie Joe est sorti un mois plus tard (août 1967), il a également dominé les charts Pop et Country et s’est classé n ° 5 sur les charts Black Albums, témoignage de la livraison émouvante de Gentry. À bien des égards, elle a été la pionnière de la version féminine des rythmes de style Muscle Shoals, et elle a fourni une vraie guitare badass, qu’elle joue électrique ou acoustique. Telle était la demande pour l’album que Capitol a pressé 500 000 exemplaires sans précédent (le record précédent était de 100 000 pour Rencontrez les Beatles !).

Authenticité audacieuse

Le grand succès a été laissé pour la fin sur l’album, qui a été produit par Kelly Gordon et orchestré par Jimmy Haskell (qui a également remporté un Grammy pour son arrangement sur le single), mais Ode To Billie Joe était bien plus que neuf chansons de remplissage et le fracasser. L’ouverture ‘Mississippi Delta’ est une autre pêche, avec une atmosphère et une structure narrative qui rappellent Jimmy Webb et Tom T Hall. Le country blues « I Saw An Angel Die » est un doozy, tandis que l’autobiographique « Chickasaw County Child » et le « Sunday Best » ont des éléments de gospel blanc rural. Il y a aussi un air d’authenticité granuleuse dans ‘Bugs’, un souvenir d’enfance de la vie dans une ferme avec des montagnards pauvres en terre.

La seule chanson qui n’a pas été écrite par Gentry est « Niki Hoeky » de Jim Ford, une fine tranche de hokum avec un groove profond qui met en valeur sa polyvalence. L’arrangement plus jazz de “Papa, Woncha Let Me Go to Town With You” envoie la deuxième face de l’album sur un virage à gauche, puis il y a le charmant châtiment de “Lazy Willy” pour faire sourire avant de retourner dans la cuisine table pour ‘Ode To Billie Joe’ – dans sa version originale, une chanson beaucoup plus longue avec des couplets supplémentaires que Gentry a composés pour un impact commercial.

Un héritage durable

Bien qu’elle ait acquis une plus grande renommée en travaillant avec Glen Campbell, et est devenue la première femme à animer sa propre série télévisée de variétés – pour la BBC, dans les années 1968 à 1971 – Gentry n’a pas reproduit son succès initial en tant qu’artiste solo, mais elle était suffisamment avisée pour décrocher un contrat d’un million de dollars jouer dans une revue de boîte de nuit à Las Vegas. Il y a également eu des apparitions très médiatisées dans des émissions télévisées animées par Campbell, Tom Jones, Andy Williams, Carol Burnett et Bobby Darin.

Le grand succès qui a tout déclenché lui a valu une place au Grammy Hall Of Fame en 1999 et, ne l’oublions pas, Ode To Billie Joe a également déplacé Sgt Pepper’s Lonely Heart Club Band de la première place en octobre 1967, faisant de Gentry une triple épine dans le pied des Beatles.

Le coffret Bobbie Gentry 8CD couvrant toute la carrière, The Girl From Chickasaw County, et peut être acheté ici.