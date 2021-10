L’Intellivision Amico a une approche unique des médias physiques et de la propriété numérique

Image : Intellivision Amico

L’Intellivision Amico est un nouveau système plutôt intéressant qui se dirige vers le marché, une console de jeu axée sur le contenu « familial » (classe d’âge inférieure à 10 ans) qui rappelle un mélange de Wii et de Wii U dans le concept. Cela dit, il a également eu sa part de problèmes; il y a eu des guêtres en ligne, des controverses au sujet de certaines des personnes impliquées dans le projet et de multiples retards dans le matériel. Nous avons abordé bon nombre de ces problèmes dans une interview d’été que vous pouvez lire ici.

À l’heure actuelle, le système n’a pas de date de sortie fixe après plusieurs retards, mais il propose des configurations en édition limitée pour collectionneurs; oui, il est plutôt étrange de vendre des lots de jeux avant que le matériel ne soit sur le marché. Limité à 50 000 unités, il existe huit jeux combinés, répartis entre un ensemble tout-en-un à 149,99 $ USD ou deux volumes de quatre jeux chacun à 79,99 $. Bien que les jeux atteignent un maximum de 20 $ chacun dans un sens, le manque de flexibilité des packs montre qu’ils ne ciblent que les passionnés et les collectionneurs.

Ce qui est plutôt intriguant, c’est le détail du fonctionnement des supports physiques du système. Il est de notoriété publique depuis un certain temps que l’Amico aura un support RFID (identification par radiofréquence), une technologie couramment utilisée pour le suivi et la surveillance des marchandises. Les cartes de jeu (conçues pour ressembler au support de l’Intellivision d’origine) ne fonctionnent pas comme un support physique comme un disque ou une cartouche ; au lieu de cela, vous le scannez sur votre système, il y a un téléchargement, puis il est lié à votre système.

Dans une approche très actuelle, la numérisation de la carte en fait également un NFT (jeton non fongible) sur votre système, votre copie numérique étant ensuite gérée dans la blockchain. Comme les crypto-monnaies et ces ventes NFT que vous avez sans aucun doute lu, vous êtes alors censé « posséder » cette copie numérique et pouvez la transférer. Ainsi, théoriquement, la carte de jeu peut être utilisée sur plusieurs systèmes, la carte transférant la propriété au système utilisé. L’avantage cité est qu’il est plus facile de déplacer votre téléchargement via cette carte que les achats numériques que nous effectuons généralement sur l’eShop, le PSN ou le Xbox Store.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

C’est très 2021. Cela nous fait penser à des sujets intéressants autour des jeux téléchargeables, cependant, et les limites qu’ils ont. Certains jeux sont téléchargeables uniquement par nécessité, mais bien sûr, lorsque nous avons terminé, nous ne pouvons pas les prêter ou les donner à des amis ou à des membres de la famille comme nous le pouvons avec une cartouche. Nos téléchargements sur des magasins comme l’eShop sont également des licences dans lesquelles nous louons essentiellement des jeux, c’est donc toujours un point de friction. La solution Amico est une interprétation intrigante de l’idée de posséder un « téléchargement » d’un jeu, même si nous sommes probablement loin de voir ce genre d’approche à un niveau grand public de Nintendo, Sony ou Microsoft.

Nous devons également mentionner qu’il existe diverses critiques et préoccupations concernant les NFT et les technologies blockchain, de leurs impacts environnementaux à un manque général de surveillance et de réglementation. Tout produit qui intègre pleinement cette technologie sera également confronté à des questions similaires.

Pourtant, si l’Amico est quelque chose, c’est un peu unique, malgré sa route difficile vers le marché.