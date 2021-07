L’intendant de Wembley “craignait pour sa propre sécurité” lors de la finale de l’Euro 2020 alors que des fans sans billet ont fait irruption dans le stade pour l’Angleterre contre l’Italie et des voyous ivres ont maltraité des familles

in

Un steward à Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche a expliqué à talkSPORT comment il craignait pour sa sécurité alors que des voyous imprudents se déchaînaient en essayant d’entrer dans le stade.

La préparation de la finale Angleterre vs Italie, remportée par les Italiens lors d’une séance de tirs au but, a été entachée de scènes choquantes sur Wembley Way.

Les fans anglais se sont réunis à Wembley Way quelques heures avant le coup d’envoi

Darren Bent de talkSPORT a décrit des scènes comme la « Guerre mondiale 3 », alors que les fans causaient du chaos en lançant des fusées éclairantes et en lançant des bouteilles et des canettes d’alcool.

Un certain nombre de fans sans billet ont réussi à entrer dans le stade de Wembley et à regarder le match. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux de personnes agressées dans les halls du stade.

Il a également été signalé que les contrôles COVID-19 n’étaient pas effectués car le personnel du stade était débordé.

Il y avait du chaos autour de Wembley avant le coup d’envoi alors que des fans sans billet ont pris d’assaut le stade

Sergio était steward à Wembley dimanche et a déclaré qu’il ne se sentait pas en sécurité lorsqu’il travaillait au match dans les scènes de “cauchemar”, et que certains fans avec des billets déjà dans le stade étaient “terrifiés”.

“J’étais steward à Wembley dimanche et c’était pour le moins une expérience”, a-t-il déclaré sur talkSPORT Breakfast.

“J’étais un peu plus bas que là où les vidéos montraient, mais nous avons entendu un grand ravissement, c’était un cauchemar, il a entendu beaucoup de bruit.

«Tout d’un coup, nous avons vu des gars tirer de gauche, de droite, de partout, essayant juste de s’éloigner des commissaires orange qui sont les premières réponses qui sont censées tout arrêter comme ça.

«J’étais un steward jaune qui indique simplement où vous allez, mais ces gars-là arrivaient juste par avion.

La police et les stewards ont été submergés par le nombre de fans sur Wembley Way

« Nous étions près de la section italienne et ils filaient juste entre les barrières, à travers la section italienne et de l’autre côté. C’était juste un cauchemar.

« Tout le monde est contrôlé par la sécurité lorsque vous entrez à Wembley, mais vous ne saviez pas si ces gars portaient des couteaux, il aurait pu y avoir des coups de couteau, n’importe quoi.

« Les Italiens ne se sentaient pas à l’abri de ce qui se passait, ils étaient terrifiés.

«Je suis arrivé à Wembley à 13 heures parce que les stewards doivent être là tôt, et vous pouviez sentir l’animosité monter, et dès que les gens ont commencé à entrer, vous avez senti que ce n’était tout simplement pas bien.

« L’atmosphère dans son ensemble n’était pas sûre, il n’y avait pas de police… il y avait plus de policiers au match contre l’Allemagne qu’il n’y en avait dimanche, et les gens me demandaient même : « où est la police ?

« On pouvait sentir la tension dans l’air au fur et à mesure que le match durait.

«Je dois être honnête, je craignais pour ma propre sécurité, bien sûr, parce que vous ne connaissez pas ces gens et s’ils allaient vous presser juste pour entrer.

«Je leur ai demandé de s’arrêter pour vérifier leurs billets, mais ils ont juste couru.

«Et écoutez, je ne gagne pas assez pour risquer ma vie pour ça. Je me sentais vraiment en danger.

« Il n’y avait que moi et un autre gars patrouillant dans notre baie et il aurait dû y en avoir beaucoup plus.

«Nous l’avons tous dit, nous nous sentions en danger. Nous avons dû demander à quelques personnes de partir car ils criaient des choses horribles à une jeune famille, nous avons demandé qu’ils soient déplacés, mais même l’équipe d’intervention rapide a mis une demi-heure pour nous rejoindre pour éjecter ces ivrognes et désordonnés.

“C’était juste une blague, c’était une farce, pour être honnête avec vous.”

Un certain nombre de fans sans billet ont pu accéder à la finale de l’Euro 2020

La FA a déclaré que l’examen serait mené aux côtés de la police, de la Greater London Authority, du Safety Advisory Group et des parties prenantes du tournoi.

L’instance dirigeante a défendu le niveau de gestion et de sécurité en place pour le match, affirmant qu’il “dépassait les exigences du match” et était “supérieur à tout autre événement précédent au stade de Wembley”.

Un porte-parole a ajouté : « Le comportement des personnes qui ont illégalement pénétré de force dans le stade était inacceptable, dangereux et témoignait d’un mépris total pour les protocoles de sûreté et de sécurité en place.

“Aucun steward ou membre du personnel de sécurité ne devrait être soumis à ce type de comportement et nous les remercions pour leur soutien pendant la nuit.”