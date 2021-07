in

Anne est devenue l’un des membres les plus actifs de la famille royale. Au fil des ans, son éthique de travail intense l’a amenée à voyager à la fois au Royaume-Uni et dans le monde. Cette semaine, des images des médias sociaux ont semblé montrer le royal atterrissant à Plymouth pour accomplir encore plus de fonctions officielles.

Son attitude « continue » s’est reflétée dans ses relations personnelles avec les médias et les membres du cabinet.

Elle a eu une relation particulièrement glaciale avec Diana, l’ancienne épouse du prince Charles.

Diana est entrée dans le giron royal avec Sarah Ferguson, l’ex-femme du prince Andrew, et a changé le visage de la famille de l’intérieur.

Leur mauvais sang a été exploré lors du documentaire de Channel 5, “Paxman on the Queen’s Children”.

Ici, l’auteur royal Richard Kay a déclaré: “Princesse Anne, elle n’avait pas de temps pour Diana.

“Elle n’aimait pas la façon dont elle s’acquittait de son devoir et la façon dont elle utilisait les caméras et les médias pour se promouvoir, à ses yeux.

“Anne avait une approche beaucoup plus traditionnelle de la monarchie et du devoir royal.”

Le présentateur de l’émission, l’ancien journaliste de la BBC Jeremy Paxman, a suggéré que l’aversion d’Anne pouvait être enracinée dans la modernité de Diana.

C’était en 1981, et Zara Tindall n’était pas née depuis longtemps.

Dans deux mois, Diana et Charles se marieraient à la cathédrale Saint-Paul.

Pourtant, la controverse avait déjà frappé leur relation après que Charles ait donné à Camilla Parker Bowles – son ancien amour et plus tard sa femme – le désormais célèbre bracelet portant les initiales “F” et “G” – leurs surnoms l’un pour l’autre.

Les rapports suggèrent que Diana savait que Camilla serait présente au baptême car son mari, Andrew Parker Bowles, était le parrain de Zara.

L’auteur royal Ingrid Seward a raconté le moment gênant dans son livre de 1995 “Prince Edward”.

Elle a écrit : « De telles occasions sont la pierre angulaire de la routine de la famille royale et une partie essentielle de la théâtralité de leur marque de monarchie ; un moment où toute la famille défile.

« Il ne serait jamais venu à l’idée d’Edward ou de sa famille de ne pas en avoir un.

“Diana, cependant, a choisi de ne pas y assister.

“Elle avait dit à des amis à l’avance qu’elle n’avait pas l’intention d’y aller mais, plutôt par manque de manières ou de courage, ce n’est que 48 heures avant la cérémonie proprement dite qu’elle a téléphoné à la princesse Anne pour l’informer qu’elle ne serait pas là.

“Son excuse était qu’elle était trop occupée à préparer le bal de mariage qui se tenait en son honneur ce soir-là.

“Le ton de la réponse d’Anne aurait refroidi l’Arctique.”