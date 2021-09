L’intense histoire vraie derrière American Crime Story: Impeachment

in

“Bien sûr, mon patron a profité de moi, mais je resterai toujours ferme sur ce point : c’était une relation consensuelle”, a-t-elle écrit. “Tout ‘abus’ est venu après, quand j’ai été fait un bouc émissaire afin de protéger sa position puissante.”

En réfléchissant à ces mots dans un article de Vanity Fair en 2018, “Je vois maintenant à quel point il était problématique que nous soyons même arrivés à un endroit où il y avait une question de consentement. Au lieu de cela, la route qui y menait était jonchée d’abus inappropriés de autorité, poste et privilège. (Point final.)

“Maintenant, à 44 ans, je commence (commence tout juste) à considérer les implications des différences de pouvoir qui étaient si vastes entre un président et un stagiaire de la Maison Blanche. Je commence à entretenir l’idée que dans une telle circonstance l’idée du consentement pourrait bien être rendu sans objet. »

Elle n’a cependant pas désavoué sa propre agence, affirmant que dans ses moments de prise de décision, elle voulait que ce qui s’était passé sexuellement entre elle et Clinton se produise. C’est juste que le fait que cela se soit produit était aussi la preuve de l’écart séculaire entre ce qui est juste et ce qui est si malheureusement commun.

Alors, prenez tout cela – l’abus de pouvoir, la trahison, le bouc émissaire, le gaslighting, l’humiliation et les abus psychologiques, l’hystérie médiatique et, oui, les deux articles de destitution déposés contre le président William Jefferson Clinton – et vous avez a une histoire de crime américain.