L’intensification de l’interdiction de la crypto oblige Huobi à cesser d’accepter de nouveaux utilisateurs de Chine continentale

Le gouvernement chinois ne retient pas sa mission d’arrêter toute activité de crypto dans le pays et a continué d’intensifier sa répression contre le bitcoin et les crypto-monnaies.

Huobi bloque les nouveaux utilisateurs chinois

Les attaques intensifiées ont maintenant forcé Huobi, l’une des principales bourses du pays, à suspendre l’enregistrement de nouveaux utilisateurs en provenance de Chine.

Rappelons que la répression du commerce de crypto et de l’exploitation minière s’est intensifiée en Chine vendredi après que la banque centrale du pays a publié une autre mise à jour, réitérant pas pour la première fois que les actifs numériques sont interdits et que les opérations d’échange seront également interdites. Comme d’habitude, le marché de la cryptographie a pris un coup et le bitcoin a déchiqueté quelques milliers de dollars en une heure.

Se conformer à l’interdiction de la Chine

Pour se conformer aux dernières mesures réglementaires de la Chine contre les activités de cryptographie, l’échange a empêché les utilisateurs d’ouvrir de nouveaux comptes avec des numéros mobiles de Chine continentale avec des plans pour empêcher les utilisateurs existants d’accéder à sa plate-forme d’ici la fin de l’année.

« Pour se conformer aux lois et réglementations locales, Huobi Global a cessé d’enregistrer des comptes pour les nouveaux utilisateurs en Chine continentale. Huobi Global retirera progressivement les comptes d’utilisateurs existants en Chine continentale d’ici 24h00 (UTC+8) le 31 décembre 2021, et assurera la sécurité des actifs des utilisateurs », a déclaré Huobi dans une annonce officielle.

La bourse a déclaré qu’elle avait précédemment empêché les utilisateurs chinois existants de négocier des dérivés en juin, lorsque la Chine a renouvelé sa répression des activités de cryptographie.

Binance n’opère pas en Chine

Pendant ce temps, il n’est pas clair quand Binance a bloqué les inscriptions chinoises car il n’exige pas que les nouveaux utilisateurs spécifient leur région lors de l’enregistrement, mais l’échange a déclaré à Bloomberg qu’il n’opérait pas en Chine et bloque les adresses IP chinoises essayant d’accéder à sa plate-forme.

“Binance prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à suivre les exigences réglementaires locales partout où nous opérons”, a déclaré la bourse dans un e-mail.

Alors que Huobi et Binance n’autorisent plus les nouvelles inscriptions depuis la Chine continentale, les deux plateformes accepteraient toujours les nouvelles inscriptions des utilisateurs de Hong Kong.

Contrairement aux échanges mentionnés ci-dessus, OKEx, un autre échange crypto majeur en Chine, accepte toujours les nouvelles inscriptions des numéros de Chine continentale et de Hong Kong, peut-être parce que, tout comme Binance, il ne demande pas aux utilisateurs de spécifier leur pays lors de l’inscription.

