L’intensité du Movistar Inter a frappé le Barça

28/03/2021 à 22:26 CEST

Le FC Barcelone a chuté de 6-1 contre le Movistar Inter en finale de la Coupe d’Espagne qui s’est tenue à Madrid sous l’œil vigilant du président Joan Laporta.

INT

FCB

MOVISTAR INTER, 6

(2 + 4): Jesús Herrero (p.), Boyis, Eric Martel (2), Cecilio (1), Dani Saldise (1) -partant cinq-, Raya, Fer Drasler, Pito, Borja (2), Bruno Iacovino et Jon.

FC BARCELONE, 1

(1 + 0): Dídac Plana (p.), Marcenio, Matheus, Dyego, Ferrao -starting five-, Aicardo, Daniel, Ximbinha (1), Adolfo, André Coelho, Joselito et Bernat Povill.

ARBITRES

Cordero Gallardo (andalou) et Rabadán Sainz (valencien). Marcenio a été expulsé à 27h00 pour deux cartons jaunes (14h43 et 27h00). Ils ont montré un carton jaune à Fer Drasler (30:01), de Movistar Inter; et Daniel (24:14), du FC Barcelone.

BUTS

0-1, Ximbinha (4: 27); 1-1, Eric Martel (12:56); 2-1, Borja (15:43); 3-1, Borja (27:22); 4-1, Eric Martel (28:06); 5-1, Cecilio (30:42); 6-1, Dani Saldise (31:19)

INCIDENTS

La finale de la Coupe espagnole de futsal masculine s’est disputée devant 1 500 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Le président maximum du Barça n’a pas pu profiter du premier titre de son deuxième mandat dans une réunion au cours de laquelle ils sont passés du plus au moins finir par être emporté par l’intensité de Madrid.

Était le première finale de l’histoire entre les deux équipes les plus récompensées de la Coupe d’Espagne avec 10 titres madrilènes et cinq remportés par les Catalans.

Au départ, Andreu Plaza a remporté le match contre Tino Pérez avec une défense à mi-court qui a permis à son équipe de monopoliser le jeu et les chances. Jesús Herrero a été exposé lors du lancement de Ferrao dans le 2 ‘et à cinq minutes, Ximbinha a signé un spectaculaire 0-1 soulevant le ballon et marquant dans un beau coup raccourci.

Ximbinha a marqué un but spectaculaire

| FCB

L’Inter a été « touché » et Herrero a sauvé le 2-0 dans des tirs séparés de Marcenio et Dyego, qui a provoqué un temps mort enflammé pour Tino Pérez à la 7e minute. L’entraîneur de Toledo a ouvert ses portes à ses joueurs et leur a demandé de « moins protester auprès des arbitres et de courir plus ».

À peine dit que c’était fait. Le parti changeait progressivement jusqu’à devenir une symphonie interista devant une boîte de Barcelone qui à chaque fois se défendait plus près de son but et apparaissait moins en attaque.

Dani Saldise a testé Dídac en 10 ‘et en 12’, Cecilio a tiré légèrement sur le but en 12 ‘et aussitôt après, ils ont également rencontré le but catalan Pito, Borja et Raya. Seul le but manquait et il est venu dans un coup franc direct lointain assez frontal qui L’ancien joueur de Barcelone Eric Martel a fait 1-1 en passant à la 13e minute..

Movistar Inter a joué une première mi-temps de moins à plus

| FCB

Le Barça avait disparu et, après un tir au peloton de Dani Saldise, la ligue « Pichichi » s’est retrouvée dans un groupe au deuxième poteau. à Borja (quel grand joueur!), qui a contourné la marque de Daniel avec une feinte et l’a fait 2-1.

Ensuite, Martel a brossé le bois, Cecilio a fait de même dans un compteur rapide et à nouveau ‘Nakata’ a rencontré Dídac. Avant la pause, faute possible sur Dyego avec cinq dans le casier interista. Quoi qu’il en soit, soit le champion immobile réapparaîtrait, soit il n’y avait rien à faire.

Le Barça est revenu très bien des vestiaires et méritait le tirage au sort avec un Le terrain de Dyego qui a frappé le poteau après avoir frappé Eric Martel et deux plans de Ferrao, Aicardo et Adolfo auxquels Jesús Herrero a bien répondu.

Eric Martel était un cauchemar continu pour le Barça

| RFEF

Le problème est que cette véhémence a placé les Catalans avec quatre fautes à 14 minutes de la fin alors que leur rival n’en avait qu’une. Le cinquième est venu accompagné du deuxième jaune à Marcenio à la 27 ‘et sur le premier jeu de « quatre pour trois », Borja a porté le score à 3-1.

Les arbitres n’ont pas été si prompts à siffler la possible faute sur Dyego dans l’agonie du premier acte, bien que l’ancien Gazprom-Ugra ait été clair. Rien à objecter là-bas.

Et le 4-1 est venu dans une remise en jeu difficile à assimiler. Le tellement de Martel a forcé Andreu Plaza à appeler un temps-mort et à donner le maillot du gardien de but à Daniel à 12 minutes de la fin.

Au milieu de la catastrophe, Cecilio a fait 5-1 à la minute 31 avec un but vide et 37 secondes plus tard, c’était Dani Saldise celui qui a battu Dídac en 6-1. Arrêt complet à une attaque désastreuse de cinq. Et en finale à l’exception des bonnes minutes de Bernat Povill. Une victoire bien méritée pour l’Inter.