L’intention du gouvernement est de laisser inchangée la proposition de réforme du travail

28/12/2021 à 22:18 CET

La ministre des Finances et de la Fonction publique, María Jesús Montero, a précisé que l’intention du gouvernement est de laisser la proposition du réforme du travail convenue avec les agents sociaux.

« La vocation du Gouvernement est que le texte puisse être approuvé car il est le fruit de plusieurs mois de travail, d’intensité de la part de tous ceux qui ont participé à cette négociation pour rendre possible une réforme du travail, une stratégie de renouveau du le marché du travail au XXIe siècle », a expliqué le ministre dans des déclarations à ‘RNE’ recueillies par Europa Press.

Concernant l’avis du PP sur la réforme du travail, Montero il a critiqué que l’opposition « n’est certainement pas là car en ce moment le pays peut reprendre la fuite et peut sortir de la situation de pandémie de manière ordonnée et parvenir à ce rétablissement équitable. »

De même, concernant les différences qu’ERC a montrées au texte, Montero a défendu le dialogue pour parvenir à un accord définitif. « Nous avons montré nos capacités de dialogue, nous devons pouvoir lire attentivement les textes (…) nous allons travailler intensément, j’insiste, comme nous l’avons fait dès le premier jour sur ce que les citoyens nous ont demandé », a-t-il déclaré. ajoutée.

« Bonne nouvelle »

En revanche, le ministre a nuancé le feu vert définitif des budgets généraux de l’État au Congrès et la réforme du travail en Conseil des ministres comme « deux bonnes nouvelles pour les citoyens ».

« Je dirais que ce sont deux nouvelles magnifiques pour les citoyens, c’est à qui on se doit et pour qui on travaille », a fait remarquer le chef du Trésor.

Dans ce sens, Montero a souligné qu’après ces jalons « le bien commence, qui est de faire de ces hypothèses ce qui est visé, qui est le bien-être des jeunes, des personnes âgées, de la classe moyenne, des personnes vulnérables, bref, de toute la société ».

« Croissance consolidée »

Concernant les réductions des prévisions faites par différentes organisations comme le Fonds monétaire international (FMI), le ministre a défendu que la croissance économique « est très consolidée et les données le montrent ».

Dans ce sens, il a expliqué qu’en modalités d’affiliation et en l’absence d’un mois de décembre avec des données « positives », Montero a décrit les 19,7 millions de personnes affiliées à la sécurité sociale comme un chiffre « historique » et comparable aux registres pré-pandémiques.

En revanche, le chef du Trésor a souligné que la collecte collectée est conforme aux prévisions du Gouvernement. « Nous sommes à 13 %, même au-dessus de l’augmentation de la collecte par rapport à l’année précédente. Ce sont des données extraordinairement positives et inédites », a-t-il ajouté.

Critique de la position du PP

S’agissant de l’avenant de 1,6 million d’euros pour promouvoir les langues minoritaires en PGE, le ministre a critiqué la stratégie « Chinois sur la route » du Parti populaire.

« Un avenant de 1,6 million d’euros pour promouvoir les langues co-officielles, alors que le Parti populaire critique depuis plusieurs semaines le gouvernement pour la protection qu’il fait des langues co-officielles, je pense que c’est une contradiction en soi qui met en évidence le manque de hauteur politique, le manque de hauteur d’esprit et de s’impliquer. en ce moment, il a le Parti populaire. «