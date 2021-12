L’Inter a déclaré qu’un plan en trois points ferait couler Klopp et éliminerait Liverpool de l’Europe

Le patron de Watford, Claudio Ranieri, a dit à l’Inter Milan ce qu’ils doivent faire s’ils veulent éliminer Liverpool de la Ligue des champions.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a été embourbé dans la controverse lundi. Une série de faux pas a conduit l’UEFA à déclarer le tirage au sort nul et non avenu. Lors de la deuxième demande, Liverpool a été tiré au sort contre les champions d’Italie, l’Inter Milan, qui représentera un défi plus difficile que son adversaire du premier tirage – le RB Salzburg.

Liverpool sera le favori pour le match à deux pattes. Néanmoins, le patron des Hornets, Ranieri, a lâché trois choses que l’Inter doit faire pour chasser les Reds hors d’Europe.

« Ce sera un beau match et le résultat n’est pas évident », a déclaré Ranieri à La Gazzetta dello Sport (via Football Italia).

« Liverpool est vraiment fort, mais vous pouvez voir les mains d’Inzaghi à l’Inter. Il a hérité d’une équipe gagnante de [Antonio] Conte et il était légitime d’avoir des doutes après les ventes de Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, mais l’Inter va très vite maintenant.

Sur l’approche que l’Inter devrait adopter pour vaincre les Reds qui marquent sans but, Ranieri a déclaré: « Liverpool et Manchester City sont les meilleures équipes d’Angleterre même si Chelsea est au même niveau.

« Tout d’abord, ils doivent affronter les deux matchs avec détermination et sans complexe d’infériorité. Ne prenez jamais rien pour acquis dans le football.

« Deuxièmement, ils doivent limiter les erreurs. Les erreurs peuvent être cruciales en Ligue des champions, en particulier contre les grands clubs. Il y a des moments sur le terrain où vous avez des sentiments positifs ou négatifs, vous devez donc les écouter et agir en conséquence.

« Il y a une parfaite alchimie entre Klopp et la ville de Liverpool. C’est un homme bon, intelligent, une personne très gentille. Jurgen est l’entraîneur idéal pour un club de haut niveau avec une grande base de fans.

La dernière chose que Ranieri a insisté sur le fait que l’Inter doit faire est de ne pas se laisser impressionner par l’atmosphère d’Anfield.

« Cependant, si vous laissez l’atmosphère d’Anfield vous envahir, vous n’irez pas loin », a ajouté Ranieri. « C’est important pour Liverpool, le soutien de leurs fans est incroyable. »

Zanetti n’a pas peur de Liverpool

Pendant ce temps, le légendaire arrière latéral de l’Inter et actuel vice-président Javier Zanetti a qualifié Liverpool de « club de haut niveau ». Cependant, il a insisté sur le fait que les rois de Serie A seraient «prêts» à produire un bouleversement majeur.

« C’est inutile de commenter parce que tout le monde a vu ce qui s’est passé », a déclaré Zanetti (via Football Italia).

« Nous acceptons ce que nous avons et nous sommes prêts à affronter Liverpool. C’est un club de haut niveau, mais nous sommes les mêmes. L’Inter a une belle histoire. Nous avons beaucoup de temps pour préparer le match et nous serons prêts.

« C’est une grande satisfaction de disputer la phase à élimination directe de la Ligue des champions pour la première fois en dix ans.

« L’Inter l’a manqué depuis trop longtemps et c’est super d’être de retour. Liverpool est une équipe de haut niveau, mais nous sommes l’Inter et nous devons les affronter de la meilleure façon. »

Pendant ce temps, Liverpool est ouvert à la vente du favori des fans Nathaniel Phillips à West Ham, mais restera ferme sur deux aspects de l’accord, selon un rapport.

Le demi-centre costaud a gagné une place dans le cœur des fans de Liverpool pour ses performances viriles la saison dernière. Les Reds étaient au milieu d’une crise de blessures sans précédent qui a vu Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip tous écartés. Jordan Henderson et Fabinho suppléaient à l’occasion, bien qu’ils aient également visité la table de traitement.

Phillips est monté au créneau et, aux côtés du prêteur Ozan Kabak puis de Rhys Williams, a contribué à stabiliser la saison de Liverpool alors qu’ils se dirigeaient vers la troisième place.

Cependant, avec Ibrahima Konate signé et les stars blessées maintenant en forme, l’avenir de Phillips à Anfield est incertain.

Maintenant, le Sun a fourni une mise à jour sur l’état des lieux. Ils confirment que Liverpool est prêt à déplacer Phillips, mais à deux conditions.

Premièrement, ils ne sanctionneront qu’un accord permanent – pas un prêt. Un accord de prêt a peut-être été à l’avantage de West Ham étant donné que les absences de la paire blessée Angelo Ogbonna et Kurt Zouma ne sont que temporaires.

Deuxièmement, les frais devraient totaliser 10 millions de livres sterling en fin de compte. Cela suggérerait qu’un accord de fenêtre d’hiver pourrait être payé en plusieurs versements.

