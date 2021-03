L’Inter bat Torino et obtient les trois points (1-2)

14 Mar 2021 à 17h11 CET



Le Inter a remporté le Turin 1-2 lors de la réunion tenue ce dimanche au Stadio Olimpico Grande Torino. Le Turin Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 4-2 lors du duel précédent contre Crotone. De la part de l’équipe visiteuse, le Inter a remporté le Atalanta dans sa querelle par 1-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Parme par 1-2 et accumulé sept victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Turin est dix-huitième à la fin du match, tandis que le Inter maintient le leadership de la Serie A.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

En deuxième période, il a marqué un but Inter, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Romelu lukaku à 62 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Turin a réagi et égalisé le concours grâce à l’objectif de Antonio Sanabria à la 70e minute. L’équipe de Negriazul a pris les devants grâce à un but de Lautaro Martinez quelques instants avant le coup de sifflet final, à 85 ans, terminant ainsi le match avec un score de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Turin a sauté du banc Karol Linetty, Cristian Ansaldi, Simone Zaza, Andrea Belotti Oui Amer Gojak remplacer Daniele Baselli, Nicola Murru, Simone Verdi, Antonio Sanabria Oui Mergim vojvoda, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ashley jeune, Christian Eriksen, Alexis Sanchez, Matteo Darmian Oui Matías Vecino, qui a sauté sur le terrain pour Ivan Perisic, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Achraf hakimi Oui Lautaro Martinez.

L’arbitre a montré un carton jaune à Inter (Roberto Gagliardini), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec 65 points, le Inter continue en tant que leader de la Serie A, occupant une place d’accès à la Ligue des champions en fin de match, tandis que le Turin il a été placé à la dix-huitième place avec 20 points, en position de relégation en deuxième division.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Sampdoria, Pendant ce temps, il Inter jouera contre lui Sassuolo.