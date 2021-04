L’Inter caresse déjà le ‘Scudetto’

25/04/2021 à 17h00 CEST

Francesc Ripoll

C’est une question de jours. Ou des semaines. Mais à l’exception de la débâcle, ce «Scudetto» a déjà un propriétaire: l’Inter Milan. Un but solitaire de Darmian signifiait trois points qui sont un pas de géant pour se proclamer champions d’Italie. Il a affronté la Vérone, bien qu’il n’ait pas obtenu de récompense.

INT

REGARDER

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (D’Ambrosio, 79 ‘), Barella, Brozovic (Gagliardini, 79’), Eriksen (Sensi, 65 ‘), Perisic (Darmian, 65’); Lukaku, Lautaro Martínez (Alexis Sánchez, 71 ‘).

Hellas Vérone

Silvestri; Ceccherini (Dawidowicz, 46 ‘), Magnani (Gunter, 46’), Dimarco (Udogie, 72 ‘); Faraoni, Tamece (Salcedo, 65 ‘), Ilic, Lazovic; Barak, Lasagne, Bessa (Colley, 77 ‘).

Arbitre

Rosario Abisso. TA: Ceccherini (28 ‘), Magnani (42’), Barak (68 ‘).

Incidents

Match joué à Giuseppe Meazza.

Peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause de ne pas vouloir prendre de risque, ou peut-être à cause d’un excès de confiance, mais il était difficile pour l’Inter d’être supérieur à un Hellas Verona qui, bien qu’il ait peu ou rien en jeu, montrait qu’il n’allait pas au Meazza pour une promenade. La possession stérile du tableau de Conte a empêché la génération de chances clairesComme seul Hakimi était sur le point de voir la porte avec un tir au poteau proche que Silvestri a rejeté. Lukaku en avait assez de demander un ballon, mais il se heurtait encore et encore à son ombre: Magnani. L’arrière central l’a suivi à tout moment et quand il a reçu son dos, il ne l’a pas laissé se retourner. L’équipe «gialloblu» a également eu la leur, à une double occasion par Bessa et Dimarcos qui étaient sur le point de casser le banc à Milan.

Inter échoué après la pause. Il fit un pas en arrière et le Vérone, enhardi, commença à croire qu’il pouvait donner la surprise. Mais bien sûr, l’Inter est l’Inter. Et il est très difficile de l’assommer. Après une arrivée de Lautaro et un coup franc de Hakimi qui a repoussé le bois, le but de la victoire est venu. Darmian, récemment entré, a déchaîné la folie sur le banc des «Nerazzurri» avec un tir croisé. Un but qui vaut plus de la moitié du «Scudetto».