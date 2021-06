L’Inter célèbre la sortie d’Eriksen : "On n’arrête jamais de penser à toi"

Inter Milan, équipe Christian Eriksen, a voulu faire une déclaration publique et a célébré la sortie du joueur danois et son retour à la maison, après qu’un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) a été placé après une opération réussie à l’hôpital Kingdom de Copenhague à la suite de son effondrement au Danemark-Finlande du Eurocoupe.

“Nous ne nous sommes pas arrêtés un instant pour consacrer nos pensées à Christian, respectant en silence dans un moment aussi délicat et personnel », a écrit l’Inter dans une note officielle.

“Depuis samedi dernier, les journées ne sont pas normales. Ils sont devenus éternels et sans signification, nous aurions souhaité que ce ne soit qu’un cauchemar. Heureusement, des cauchemars, même les pires, nous nous réveillons”, poursuit la note.” Dans le silence respectueux de ces jours nous avons condensé nos pensées, nos prières et même nos soupirs. Des soupirs de soulagement, grâce aux photos et aux messages qui nous sont parvenus d’un lieu jusqu’à récemment inconnu : le Rigshospitalet de Copenhague.”

Eriksen, 29 ans, est joueur de l’Inter, l’actuel champion d’Italie, depuis janvier 2020, date à laquelle il a été incorporé libre de Tottenham.

« Mardi matin nous a remplis de joie : une photo, un sourire, un coup de pouce et surtout un message d’espoir. Vendredi, il a franchi une nouvelle étape : il a été opéré, est sorti et a rendu visite à ses collègues » dans la concentration de Dinamaca.

Alors que le match entre le Danemark et la Finlande a repris à Copenhague samedi dernier, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, ses coéquipiers de l’Inter ont marqué avec leurs équipes nationales, consacrant leurs buts à Eriksen. “Chris, je t’aime”, a crié Romelu aux caméras. “Le message a rebondi dans le monde entier.” Les hommages sont venus de partout, même de Corée du Sud, où Son, celui qui était le coéquipier de Christian à Tottenham, lui a dédié ses objectifs. »

“Ces jours-ci, nous sommes passés des frissons et de la peur au soulagement. Nous avons été ravis de l’énorme maillot numéro 10 qui a été montré avant Danemark-Belgique, dans le même stade samedi dernier. Le match s’est arrêté à la 10e minute et tous les fans et joueurs, y compris Romelu, ont applaudi. Bannières, t-shirts… fans et équipes nationales dédiés toutes quelques pensées à notre numéro 24“La lettre continue.” Des moments qui se rejoignent dans un grand, fort et sincère câlin pour Christian Eriksen. “

“Force Chris, l’Inter et tous les Interistas sont avec vous”, conclut l’Inter.