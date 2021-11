L’Inter cherche à certifier son laissez-passer

23/11/2021 à 18h45 CET

Fans d’Isaac

Les ‘neroazzuri’ chercheront certifiez votre laissez-passer pour les huitièmes de finale face à un Shakhtar qui devrait faire un miracle pour pouvoir accéder au prochain tour de Ligue des champions.

Ceux du ‘Pippo’ Inzaghi ils rencontrent un moral élevé, après s’être pleinement engagé dans la lutte pour la Serie A grâce au triomphe sur Naples invaincue (3-2). Désormais, les regards sont tournés vers la Ligue des champions, au cours de laquelle Ils sont à trois points du leader Real Madrid, et dans lequel ils ont réagi après un mauvais départ où ils ont perdu avec les Madridistas et ont fait match nul avec les Ukrainiens.

Après les deux chutes des deux premiers jours, L’Inter a réussi à s’imposer en remportant le double match contre le shérif Tiraspol, qui avait étonnamment gagné les deux premières journées. Une victoire contre Bruges, combinée à une victoire du Real Madrid, permettrait aux hommes d’Inzaghi de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Options urgentes

Beaucoup pire a le Shakhtar, qui tentera de précipiter ses options de qualification au Meazza, dans une saison où Di Zerbi n’a pas été confirmé comme le technicien attendu en Europe.

Les Ukrainiens ont déçu cette édition de la Ligue des champions, dans laquelle ils ajoutent 1 point, avec seulement 1 but pour et 9 contre après quatre matchs joués. Spécialement douloureux était le 0-5 que le Real Madrid l’a soutenu devant ses fans.

Malgré les chiffres, une hypothétique victoire au Meazza serait très importante, car elle laisserait le Shakthar avec options pour entrer en Ligue Europa s’il bat le shérif Tiraspol le dernier jour (au cas où ils ne battraient pas le Real Madrid).

Pour le match contre l’Inter, De Zerbi ne pourra pas compter sur Dentinho, Konoplyanka, Moraes et Traoré, ce qui affaiblit considérablement le tiers offensif des Ukrainiens.

Les files d’attente probables

Inter: Handanovi & ccaron ;; kriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovi & cacute ;, Vidal, Periši & cacute ;; D & zcaron; eko, Lautaro Martínez.

Shakhtar : Trubin ; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily ; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.

Stade: Giuseppe Meazza

Arbitre: Ovidiu Hategan (roumain).

Heure: 18h45