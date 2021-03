L’Inter défend la tête contre Sassuolo

19/03/2021 à 20:46 CET



Samedi prochain à 20h45 se jouera le vingt-huitième match de Serie A, qui mesurera Inter et à Sassuolo dans le Giuseppe Meazza.

Le Inter Il arrive avec enthousiasme pour la 28e journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 1-0, le premier contre lui Turin hors de son champ et le second contre lui Atalanta Dans son domaine. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 20 des 27 matchs disputés jusqu’à présent, avec 65 buts marqués contre 26 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sassuolo a été imposé à Hellas Vérone 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Hamed Junior Traoré, Manuel Locatelli Oui Filip Djuricic, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Inter. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté 10 avec 45 buts en faveur et 44 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Inter ils ont gagné 11 fois, perdu une fois et fait match nul une fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Sassuolo Ils ont gagné six fois, ont été vaincus quatre fois et ont fait match nul trois fois en 13 matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Giuseppe Meazza et le bilan est de trois défaites et deux nuls en faveur de la Inter. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Sassuolo. La dernière confrontation entre les Inter et le Sassuolo Ce tournoi s’est joué en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-3 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, nous pouvons voir que le Inter ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 26 points. Le Inter Il a 65 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 39 points.