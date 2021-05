L’Inter défend la tête face à l’AS Roma

11/05/2021 à 20:49 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-sixième journée de Serie A, qui affrontera le Inter Pourtant le Rome dans le Giuseppe Meazza.

le Inter Il attend avec impatience la trente-sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 5-1 et 0-2, le premier contre le Sampdoria dans son fief et le second contre lui Crotone à domicile. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 26 des 35 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 79 buts pour et 30 contre.

De son côté, le AS Roma Il a remporté la victoire contre le Crotone lors de leur dernier match de la compétition (5-0), avec autant de Henrikh Mkhitaryan, Borja Mayoral Oui Lorenzo Pellegrini, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de Inter. Sur les 35 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le AS Roma Il en a remporté 17 et compte 63 buts contre 53 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Inter ils ont gagné 15 fois, perdu une fois et fait match nul une fois en 17 matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le AS Roma a un bilan de cinq victoires, neuf défaites et trois nuls en 17 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Inter pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giuseppe Meazza, obtenant ainsi 17 victoires, 8 défaites et 12 nuls en faveur de la Inter. De même, l’équipe visiteuse ajoute quatre matchs de suite sans perdre à l’extérieur contre le Inter. La dernière fois qu’ils ont joué au Inter et la Rome Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et ils ont fini par dessiner 2-2.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir qu’avant le match, le Inter est en avance sur le AS Roma avec une différence de 27 points. le Inter a accumulé jusqu’à présent un total de 85 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre la direction actuelle de la Serie A. AS Roma, est en septième position avec 58 points.