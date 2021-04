L’Inter défend son avance contre Spezia Calcio

20/04/2021 à 20:49 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-deuxième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Spezia et à Inter dans le Stade Alberto Picco.

le Spezia Calcio Il atteint la trente-deuxième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Bologne par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 31 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 41 buts en faveur et 59 contre.

Pour sa part, Inter a obtenu une égalité à un contre Naples, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Spezia Calcio. À ce jour, sur les 31 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 23 avec un bilan de 70 buts marqués contre 28 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Spezia Calcio ils ont gagné quatre fois, ont été battus six fois et ont fait match nul cinq fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, offrant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui auraient pu plus facilement gagner. À la maison, le Inter a un solde de 10 victoires, une défaite et cinq nuls en 16 matchs joués, de sorte que les joueurs du Spezia Calcio Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

De même, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Spezia. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Inter.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les deux équipes sont séparées par 43 points en faveur de la Inter. L’équipe de Vincenzo italien il se classe à la quatorzième place avec 32 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Inter Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 75 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Serie A.