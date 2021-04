L’Inter défend son leadership contre Bologne

04/02/2021 à 20:45 CEST

le Inter visitez ce samedi pour Renato Dall’ara se mesurer avec Bologne dans leur vingt-neuvième match de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Bologne affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la vingt-neuvième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Crotone loin de chez soi (2-3) et contre Sampdoria dans son domaine (3-1). De plus, les locaux ont gagné dans neuf des 28 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 39 buts en faveur et 44 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Inter Il venait de remporter ses deux derniers matchs 1-2 et 1-0, le premier contre le Turin hors de son champ et le second contre lui Atalanta à domicile, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stadium du Bologne. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 20 et accumule un chiffre de 26 buts encaissés contre 65 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Bologne Il a un bilan de six victoires, quatre défaites et trois nuls en 13 matchs disputés dans son stade, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra faire un effort pour gagner. Aux sorties, le Inter a un solde de neuf victoires, une défaite et quatre nuls en 14 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Bologne pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de BologneEn fait, les chiffres montrent 14 défaites et quatre nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Bologne. La dernière fois qu’ils ont joué au Bologne et le Inter dans ce tournoi c’était en décembre 2020 et le match s’est conclu sur un 3-1 favorable à la Inter.

Actuellement, le Inter il est en tête du classement avec une différence de 31 points par rapport à son rival. L’équipe de Sinisa Mihajlovic il se classe à la onzième place avec 34 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Inter Il est l’actuel leader de la Serie A et a accumulé jusqu’à présent un total de 65 points.