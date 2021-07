L’Inter envoie un message clair à Chelsea concernant le transfert de Romelu Lukaku .

Chelsea envisage de déménager pour Romelu Lukaku cet été (.)

L’Inter a déclaré à Chelsea que Romelu Lukaku ne serait pas vendu cet été.

Les tenants de la Ligue des champions sont à la recherche d’un nouvel attaquant de premier plan avant la fin de la fenêtre et ont fait d’Erling Haaland leur principale cible.

Cependant, le Borussia Dortmund est catégorique sur le fait que l’international norvégien restera avec eux pendant au moins une autre saison.

Chelsea envisage de déménager pour Lukaku comme alternative à Haaland, avec un accord pour l’international belge qui serait plus réalisable.

Mais le PDG de l’Inter, Beppe Marotta, a mis en garde Chelsea contre une offre pour son ancien attaquant.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Inter pouvait exclure le départ de Lukaku, Marotta a déclaré à Sport Mediaset : ” De notre côté, nous pouvons absolument oui, Lukaku n’est pas à vendre.

« Lukaku est une pièce importante sur l’échiquier à la disposition de Simone Inzaghi. »

L’Inter refuse de vendre Romelu Lukaku (.)

Plus tôt cet été, l’Inter devait vendre au moins un acteur clé afin d’équilibrer ses finances et Achraf Hakimi a été transféré au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un contrat de 71 millions d’euros (60,7 millions de livres sterling).

La semaine dernière, des rapports ont affirmé que l’Inter accepterait toujours une offre de Chelsea pour Lukaku, mais l’offre devrait être d’au moins 120 millions d’euros (102,5 millions de livres sterling).

Lukaku, quant à lui, a repris l’entraînement de pré-saison avec l’Inter et a déjà déclaré qu’il resterait avec les champions de Serie A.

“Oui, je reste”, a déclaré l’attaquant à VTM avant le début de l’Euro 2020.

‘J’ai déjà eu des contacts avec l’homme qui devient normalement notre nouveau manager [Simone Inzaghi]. Peut-être que je ne devrais pas encore le dire… mais c’était une conversation très positive.’

