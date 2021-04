L’Inter est planté en demi-finale dirigé par le double buteur Cecilio

29/04/2021 à 16:51 CEST

Movistar Inter bat Gazprom-Ugra 3-0 avec autorité avec deux buts du toujours opportuniste Cecilio et un de Lucas Trípodi et il attend déjà le vainqueur du Sporting-KPRF en demi-finale samedi.

INT

UGRA

MOVISTAR INTER, 3

(1 + 2): Jesús Herrero (p.), Boyis, Cecilio (2), Èric Martel, Dani Saldise -depuis cinq-, Pola, Lucas Trípodi (1), Borja, Pito, Fer Drasler et Raya.

GAZPROM-UGRA, 0

Kupatadze (p.), Shakirov, Chimba, Shisterov, Ponkratov – à partir de cinq ans -, Davidov, Afanasiev, Katata et Vilian Lourenço.

ARBITRES

Angelo Galante et Nicola Manzione (Italie). Ils ont montré un carton jaune à Fer Drasler (30:50) et Cecilio (36:54), de Movistar Inter; et à Vilian Lourenço (4:22), Shakirov (26:50) et Chimba (30:20), de Gazprom-Ugra.

BUTS

1-0, Cecilio (15:51); 2-0, Lucas Trípodi (33:07); 3-0, Cecilio (37:08).

INCIDENTS

Le troisième match des quarts de finale de la finale à huit de la Ligue des champions masculine s’est disputé à huis clos au Krasimir Cosic Hall (Zagar, Croatie).

Les deux équipes se sont vues dans le Finale de la Ligue des champions 2016-17 dans un duel à Guadalajara dans lequel tout semblait être tourné vers Madrid et qui s’est terminé par une victoire de la Russie 4-3.

Comme prévu, c’était un très même duel marqué par le respect mutuel et les précautions défensives pour éviter des erreurs fatales.

Afanasiev a tiré large après trois minutes dans une excellente position et il n’y avait guère plus de chances jusqu’à la huitième minute. une mauvaise passe d’Èric Martel a été profité par Katata pour forcer Jesús Herrero à se montrer.

L’ex-bluegran a été refait avec un super coup de pied auquel Kupatadze, “ quarante ans ”, a bien répondu, qui a également évité un but de Lucas Trípodi à la 11e minute juste après un bon contre la Russie, qui n’a pas été terminé par Pankratov.

Cette tentative du L’intensité correspondante de l’Inter de Gazprom-Ugra a entraîné cinq fautes à 4:22 reste dans l’image et la ressemblance de ce qui s’est passé au Barça lors des deux finales perdues face à Tino Pérez.

Chimba a mené plusieurs actions de haut niveau

| UEFA

Et cette dynamique positive a été immédiatement mise à profit par l’un des joueurs les plus “ voyous ” du futsal mondial, l’ex-Levantinista Cecilio, pour signer le 1-0 après un rebond avec un superbe tir.

L’ancienne équipe du Barça Marcenio a bien réagi au but d’Interista de la main de Chimba, dont les tirs ont été détruits par Jesús Herrero avec deux magnifiques interventions.

Dans la reprise, L’Inter semblait avoir tout sous contrôle et à 23 ‘Pito a testé Kupatadze juste avant un contre qui n’a pas réussi à conclure un Fer Drasler intense.

Pendant ce temps, les hommes de Vladimir Kolesnikov ont été plantés de trois fautes en moins de cinq minutes, bien qu’ils aient réussi à égaliser à la 26e minute en un Coup de pied rejeté de Shakirov qui a été dévié entre le poteau et Herrero.

Pito a magistralement assisté Lucas Trípodi dans le 2-0

| UEFA

Un excellent contre mené par Katata a culminé à la 31 ‘avec un superbe tir Vilian Lourenço qui a percuté le poteau avec le but d’Interista dépassé malgré sa grande étendue.

Oui au moment clé, le “ génie ” Pito est apparu deux fois, d’abord pour éviter le but de Katata avec son corps, puis pour faire un mouvement sensationnel et aider Lucas Trípodi à porter le score à 2-0 à la 34e minute. Quelle énorme signature le Barça fera cet été avec le Brésilien!

Les Russes l’ont essayé avec Afanasiev comme “ gardien-joueur ”, mais l’Inter s’est parfaitement défendu et a même marqué le Définitif 3-0 dans une grande longue passe de Jesús Herrero qui s’est transformé avec la tête Cecilio. Toujours à l’endroit parfait! Et sinon, demandez au Barça en quarts de finale du dernier championnat contre Levante.