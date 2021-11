L’Inter, face à l’opportunité de reprendre le contrôle en Europe

11/02/2021

Le à 21h35 CET

Les Inter vous êtes sûr de gagner lors de votre visite au Shérif Tiraspol reprendre le contrôle de leurs aspirations européennes. Avec une victoire ce mercredi soir et une autre le 24 novembre contre le Shakhtar, les « nerazzurri » mettront un pied et demi en huitièmes de Ligue des champions. Niveau non atteint depuis 2012.

En fait, en comptant que le Real Madrid Il remportera également ses deux prochains matchs, ceux de Inzaghi Ils arriveraient à la dernière journée avec des options pour attaquer la première place en cas de victoire au Bernabéu. Une série d’hypothèses qui partent de gagner ce soir à Tiraspol. Sinon, la démarche du Inter dans les Champions, ce sera extrêmement compliqué.

Malgré le grand moment de sangle, bigoleador ce dimanche, il est prévu que Lautaro Martinez récupérer la position en attaque à côté de Dzeko. Contre un adversaire qui se défendra vraisemblablement dans son propre terrain pour tenter de surprendre la contre-attaque, Inzaghi pourrait opter pour des profils avec plus d’arrivée tels que Vidal et Dimarco au détriment de Çalhanoglu et Bastoni respectivement. Il ne faut pas oublier que ce dimanche se joue le derby milanais et qu’il est temps de répartir les efforts.

Les files d’attente probables

Shérif: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano ; Addo, Thill ; Traoré, Kolovos, Castañeda ; Yakhshiboev.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco ; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic ; Dzeko et Lautaro.