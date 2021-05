L’Inter Miami accueille DC United lors de la 9e journée

29/05/2021 à 02:00 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la neuvième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Miami et à DC United dans le Inter Miami.

le Inter Miami il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui le feu de Chicago dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des sept matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec huit buts pour et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le DC United a subi une défaite contre Orlando City lors du dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Inter Miami cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux et ajoute un chiffre de 10 buts encaissés à cinq en faveur.

En termes de performances à domicile, le Inter Miami ils ont un record de deux défaites et un match nul en trois matchs joués à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. A la maison, le DC United Il a perdu trois fois en trois matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Inter Miami pour obtenir plus de points loin de chez vous.

De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre le DC United. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en mars 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur de la DC United.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de deux points en faveur de la Inter Miami. Les locaux arrivent à la rencontre en huitième position et avec huit points au casier. De leur côté, les visiteurs sont en onzième position avec six points.