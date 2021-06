L’Inter Miami accueille Orlando City

in

25/06/2021 à 02:00 CEST

Samedi prochain à 02h00 se jouera le match de la treizième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Miami et à Ville d’Orlando dans le Inter Miami.

le Inter Miami vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le DC United par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des neuf matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de huit buts pour et 14 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville d’Orlando a gagné contre Tremblements de terre de San José dans son stade par 5-0 et auparavant, il l’avait également fait hors de son terrain contre le Toronto FC par 2-3, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Inter Miami. Avant ce match, le Ville d’Orlando il avait remporté cinq des neuf matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un bilan de 16 buts marqués contre six encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Inter Miami ils ont été battus trois fois et ont fait match nul une fois en quatre matchs disputés jusqu’à présent, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Ville d’Orlando a un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc les joueurs du Inter Miami Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Inter Miami et le bilan est de deux victoires en faveur de la Inter Miami. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Ville d’Orlando. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un score de 2-1 pour les locaux.

En regardant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe à l’extérieur est en avance sur Inter Miami avec une différence de 10 points. L’équipe de Phil Neville Il arrive au match en onzième position et avec huit points avant le match. Pour sa part, Ville d’Orlando il a 18 points et se classe deuxième du tournoi.