L’Inter Miami conserve ses trois points après avoir battu le Toronto FC 1-0

15/09/2021 à 03h44 CEST

Les Miami joué et gagné 0-1 le match de mercredi dernier dans le Champ BMO. Les Toronto FC arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Cincinnati par un score de 2-0 et a pour le moment connu une séquence de cinq défaites consécutives. Concernant l’équipe de Miami, les Inter Miami il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui L’équipage de Colomb et le Cincinnati, par 1-0 et 0-1 respectivement. Grâce à ce résultat, l’équipe de Miami est sixième, tandis que le Toronto FC Il est quatorzième à l’issue du duel.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Inter Miami, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Makoun au bord de la fin, en 96, concluant la confrontation avec un score de 0-1 à la lumière.

L’entraîneur de la Toronto FC a donné accès à Shaffelbourg, demain et Zavaleta pour Endo, Laryée et Achara, Pendant ce temps, il Miami a donné le feu vert à Brek Karité, Higuain, Carranza et Matuidi, qui est venu remplacer Leerdam, Vassilev, Pizarre et Chapman.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les joueurs torontois ont montré un carton jaune à Mavinga, Laryée et maigrir et carton rouge à Laurent. D’autre part, dans l’équipe de Miami a été réprimandé avec du jaune à Grégore, Robinson et González Pirez.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points, le Miami ils se sont classés sixième avec 32 points, plutôt que de se qualifier pour une place en séries éliminatoires, tandis que le Toronto FC s’est classé quatorzième avec 15 points.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Mavinga, Laryea (Morrow, min.82), Lawrence, Auro, Delgado, Bradley, Endoh (Shaffelburg, min.6), Soteldo, Osorio et Achara (Zavaleta, min.93)Inter Miami :Marsman, Figal, Makoun, González Pirez, Chapman (Matuidi, min.83), Gregore, Morgan, Leerdam (Brek Shea, min.55), Robinson, Vassilev (Higuaín, min.55) et Pizarro (Carranza, min.75) ) )Stade:Champ BMOButs:Makoun (0-1, min. 96)