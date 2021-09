L’Inter Miami de Beckham prépare son gros coup

16/09/2021 à 19:24 CEST

Il était certain qu’avec le temps l’Inter Miami de David Beckham et Gonzalo Hinguaín parviendrait à s’installer dans l’élite. L’équipe a commencé avec un air de catastrophe mais après avoir passé cette phase, elle se prépare déjà son premier grand succès.

En entier série de résultats et avec l’avance Argentin, l’Inter Miami a réalisé retrouver votre niveau. L’équipe C’est à un pas de la zone des Playoffs, sans aucun doute un succès à ses débuts en Major League Soccer.

Tout a commencé par des airs de grandeur et s’est poursuivi par un gouffre vertigineux. Le média anglais ‘.’ a publié un rapport dans lequel sources du club confirmées l’absence de planification et de préoccupation pour la direction de l’équipe. Inter Miami trébuchait et à cela s’ajoute que la MLS a imposé une sanction de millionnaire pour des irrégularités dans la signature de Blase Matuidi.

Phil Neville était très inquiet. car je ne pouvais pas voir la lumière à l’horizon. Mais c’est comme ça que le football est imprévisible, eh bien après un certain temps les résultats ont commencé à arriverr. Au cours des dix derniers matchs, l’équipe a enregistré six victoires, trois nuls et une seule défaite. En outre, ils gagnent déjà comme les grands même si c’est pour le minimum et la souffrance,oui les triomphes le reflètent contre Cincinnati et Colombus Crew début septembre.

Gonzalo Higuain, est appelé à être le meilleur joueur du championnat américain car petit à petit il se rapproche du niveau attendu. Il n’a qu’un but lors des six derniers matchs, mais ça commence s’adapter de mieux en mieux à son rôle. Dans les duels précédents, Il a contribué deux passes décisives et surtout, il a contribué des décoches, fixation aux centraux et association avec ses coéquipiers entre les salles.

Bien que la vraie clé pour obtenir des résultats a été le changement de système. L’équipe joue maintenant avec un 3-4-2-1, avec lequel il a acquis plus de solidité. Grâce à cela, ceux de Neville a atteint la neuvième position, avec 29 points dans son casier. Est-ce ainsi deux à partir de la septième case, qui donne droit à la cravate déjà si seulement cinq de la quatrième place. Cependant, l’Inter Miami ne perd pas l’essence initiale de glamour et d’attente.