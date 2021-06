L’Inter Miami de David Beckham ne fonctionne toujours pas

02/06/2021 à 12:32 CEST

Daniel Guillen

L’Inter Miami continue de projeter plus d’ombres que de lumières en ce début de saison. Après des débuts difficiles en MLS la saison dernière, les américains ne trouvent toujours pas leur chemin et les quatre défaites des huit premiers jours l’attestent. Neville, venu remplacer Diego Alonso, n’a pas trouvé la clé de l’équipe.

L’équipe détenue par David Beckham a été battue (0-3) contre DC United et a déclenché des alarmes. Les supporters, de retour dans les tribunes du stade DRV PNK, ont montré leur rejet absolu de l’entraîneur et de l’équipe. 32 matchs officiels depuis sa fondation, l’équipe il n’a remporté que neuf victoires.

Ancien milieu de terrain anglais a acquis une franchise à la fin de sa carrière sportive en échange de 25 millions de dollars et lors de sa saison recrue il n’a pas pu dépasser la dixième position du classement. Les Britanniques, à qui ce cours a intégré Higuaín et Matuidi, travailleraient déjà pour continuer à améliorer l’équipe et l’un des principaux noms est Marcelo.

Bonne performance de Gonzalo Higuaín et Matuidi

Le mauvais début de saison de l’Inter Miami contraste avec celui de Gonzalo Higuaín : l’attaquant argentin a quatre buts et une passe décisive lors des sept premiers matchs. L’ancien Juventus s’est séparé de l’équipe de Turin en septembre 2020 et a commencé une dernière aventure en MLS avec 33 ans.

Un autre des joueurs importants de l’équipe est Blaise Matuidi, qui s’est également dissocié de la Juventus la saison dernière et a été titulaire lors des huit premiers jours de compétition. Son arrivée est enveloppée certaines irrégularités qui ont coûté au club une sanction de 1,5 million de dollars et le limogeage de l’ancien directeur sportif du club, Paul McDonough.