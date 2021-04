L’Inter Miami débute sa pré-saison avec Phil Neville comme entraîneur

14/04/2021 à 16:15 CEST

.

L’Inter Miami CF a commencé sa pré-saison pour la campagne de cette année avec l’anglais lundi Phil Neville sur le banc des entraîneurs et avec l’annonce du renouvellement pour deux autres années du milieu de terrain Lewis Morgan.

Celui qui était le “joueur le plus utile du club en 2020”, leader des buts et des passes décisives au sein de l’équipe, a renouvelé jusqu’en 2023 et avec la possibilité de le prolonger d’un an de plus, selon le club de la Major League Soccer (MLS) .

“Ce club m’a donné une belle opportunité et il reste encore beaucoup à faire”, a déclaré le joueur de 24 ans, qui a rejoint l’équipe du sud de la Floride du Celtic FC en Écosse, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Le milieu de terrain a accumulé cinq buts et huit passes décisives lors de la saison dernière, la première de l’Inter Miami CF, et a noté que le club affrontait sa deuxième saison dans la ligue professionnelle américaine avec enthousiasme et dans “une atmosphère incroyable”.

Comme son partenaire le défenseur Leandro González Pirez, également dans le cadre de la conférence de presse, Morgan Il a déclaré vouloir corriger les erreurs de la saison dernière, où ils ont été relégués au bas des séries éliminatoires, et obtenir de meilleurs résultats en 2021.

Lors de sa première rencontre avec la presse, les Anglais Phil Neville il a fait référence Morgan en tant que “joueur affamé” et a souligné sa saison “exceptionnelle” en 2020.

Neville Il a souligné que d’une manière générale, les premières impressions qu’il a prises de l’équipe sont positives, et il a précisé que les joueurs Ryan Shawcross (Angleterre) et Gregore (Le Brésil) ne participera pas encore à la formation car ils sont au milieu de leur processus de visa.

Il a précisé que plus l’équipe comprend vite sa philosophie de jeu, basée sur le jeu positionnel et la possession du ballon, plus vite les résultats seront visibles.

Sur l’enquête que la MLS a annoncée va faire autour de l’embauche de l’international français Blaise matuidiPlus précisément, s’il respecte le budget salarial et les directives de la Major League Soccer, l’entraîneur a noté que le conseil lui avait dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter.

Il a ajouté que le club espère résoudre l’enquête, annoncée la semaine dernière et pour laquelle l’Inter Miami CF a promis toute sa coopération, dans un délai pouvant aller jusqu’à sept jours.

L’équipe appartenant à l’ancien joueur David Beckham inclut l’attaquant argentin dans sa formation Gonzalo HiguainBien que l’ancien capitaine de l’équipe anglaise n’ait pas caché sa volonté de signer des stars comme l’Argentin Lionel Messi ou le Portugais Cristiano Ronaldo.