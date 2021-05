L’Inter Miami quitte Cincinnati sans ajouter de points (2-3)

17/05/2021 à 00:31 CEST

le Miami a joué et gagné 2-3 match de dimanche dernier dans le Stade Nippert. le Cincinnati Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Orlando City par un score de 3-0. Concernant l’équipe de Miami, les Inter Miami il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Impact de Montréal. Avec ce bon résultat, l’ensemble de Miami est sixième, tandis que le Cincinnati Il est quatorzième à la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour l’ensemble de Miami, qui a créé le lumineux avec un peu de Brek Shea à la 7e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Inter Miami, qui s’est distancé par un objectif de Higuain à la minute 39, terminant la première mi-temps avec un 0-2 sur le tableau de bord.

Après la pause, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Cincinnati, ce qui réduit les distances avec un peu Barreal à 59 minutes. Plus tard, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un but de Hagglund à la 83e minute qui a laissé un 2-2 en faveur de Cincinnati. Le groupe de Miami avec autant de Higuain, complétant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément en 85, concluant le match avec un score final de 2-3.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Cincinnati qui sont entrés dans le jeu étaient Locadia, Medunjanin, Atanga, Hagglund Oui Vazquez remplacer Harris, Kubo, Barreal, Vallecilla Oui Cameron, tandis que les changements dans le Miami Ils étaient Jones, Carranza, Chapman, Pizarro Oui Makoun, qui est entré pour fournir Sami Guediri, Higuain, Brek Shea, Morgan Oui Higuain.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes. Les joueurs de Cincinnati vu cinq d’entre euxMatarrita, Harris, Vallecilla, Croix Oui Cameron) et ceux de la Miami ils ont vu trois cartes, en particulier Sami Guediri, Gonzalez Pirez Oui Gregore.

Avec ce résultat, le Cincinnati reste avec une période et le Miami obtient huit points après avoir remporté le match.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Inter Miami comme lui Cincinnati jouera un nouveau match contre lui le feu de Chicago et le Impact de Montréal respectivement.

Fiche techniqueCincinnati:Vermeer, Vallecilla (Hagglund, min.78), Cameron (Vázquez, min.87), Matarrita, Gyau, Kubo (Medunjanin, min.74), Cruz, Acosta, Harris (Locadia, min.46), Barreal (Atanga, min.75) et BrennerInter Miami:McCarthy, González Pirez, Shawcross, Sami Guediri (Jones, min 64), Brek Shea (Chapman, min 78), Matuidi, Gregore, Higuaín (Carranza, min 78), Ulloa, Morgan (Pizarro, min 90) et Higuaín (Carranza, min. 78)Stade:Stade NippertButs:Brek Shea (0-1, min.7), Higuaín (0-2, min.39), Barreal (1-2, min.59), Hagglund (2-2, min.83) et Higuaín (2-3 , au minimum 85)