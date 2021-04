L’Inter Miami remporte la victoire après avoir battu Philadelphia Union 1-2

25/04/2021 à 04h12 CEST

le Miami a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Union de Philadelphie ce dimanche dans le Parc Subaru. le Union de Philadelphie Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Columbus Crew. Concernant l’équipe de Miami, les Inter Miami il a été battu par 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le LA Galaxy. Après le match, l’équipe Pensilvan est dixième à la fin du match, tandis que le Miami est cinquième.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé à lui faire face Union de Philadelphie, qui a lancé son tableau de bord avec un but de Jamiro Monteiro dans la minute 54. Cependant, le Inter Miami réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Higuain en minute 73. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’ensemble de Miami, qui a traversé un peu de Higuain à la 83e minute, terminant le temps réglementaire avec un score final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Union de Philadelphie qui sont entrés dans le jeu étaient Burke, Fontana, Ilsinho Oui Jack Mcglynn remplacer Les saints, Léon Flach, Przyby & lstrok; ko et Ilsinho, tandis que les changements dans le Miami Ils étaient Chapman, Higuain, Sami Guediri, Ulloa Oui Shawcross, qui est entré pour remplacer Robinson, Pizarro, Jones, Matuidi Oui Leerdam.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des joueurs de la Union de Philadelphie le carton jaune est allé à Martinez et par le Miami réprimandé Matuidi.

Avec ce résultat, le Union de Philadelphie est laissé avec un point et le Miami ça va jusqu’à trois points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Major League Soccer: le Union de Philadelphie tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui La ville de New York, Pendant ce temps, il Inter Miami jouera contre lui Nashville SC.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie:Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, Martinez, Leon Flach (Fontana, min 79), Bedoya, Jamiro Monteiro, Santos (Burke, min 62) et Przyby & lstrok; ko (Ilsinho, min 79)Inter Miami:McCarthy, González Pirez, Figal, Jones (Sami Guediri, min.69), Leerdam (Shawcross, min.79), Matuidi (Ulloa, min.78), Gregore, Pizarro (Higuaín, min.62), Robinson (Chapman, min.46), Morgan et HiguaínStade:Parc SubaruButs:Jamiro Monteiro (1-0, min.54), Higuaín (1-1, min.73) et Higuaín (1-2, min.83)