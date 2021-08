L’Inter Miami remporte la victoire contre Chicago Fire (3-2)

in

Le Miami gagné 3-2 contre le feu de Chicago lors du duel qui s’est tenu ce jeudi dans le Inter Miami. Le Inter Miami Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le La ville de New York par un score de 2-0. Pour sa part, le feu de Chicago a remporté le L’équipage de Colomb 1-0 et l’avait déjà fait aussi, contre le Les Red Bulls de New York par 2-1. Après le duel, l’équipe de Miami est treizième, tandis que le le feu de Chicago il est dixième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Inter Miami, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Vassilev à la 34e minute. L’équipe de l’Illinois a fait match nul grâce à un but de chauve juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 40, terminant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les le feu de Chicago, qui a tourné le tableau des scores avec un peu de Stojanovi & cacute; quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 48. Cependant, l’équipe de Miami a réagi et a égalisé le match avec un but de Robinson à la 62e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Inter Miami, qui a dépassé son équipe d’un peu Pizarre dans la foulée, dans le 90, concluant la rencontre avec un score final de 3-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Inter Miami sauté du banc Pizarre, Brek Karité, Ulloa, Carranza Oui Leerdam remplacement Vassilev, Gibbs, Matuidi, Robinson Oui Higuain, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Charbonnier, Offor, Navarrais, Médran Oui Omsberg, qui est entré par Ivanov, Beri & cacute;, Bornstein, Stojanovi & cacute; Oui Téran.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, González Pirez, Robinson Oui Carranza de l’équipe de Miami Oui Herbiers L’équipe de l’Illinois a reçu un carton jaune.

Avec cette défaite, après la fin du match, le le feu de Chicago il a été classé 10e dans le tableau avec 20 points. Le Inter Miami, quant à lui, a atteint la treizième place avec 16 points.

Fiche techniqueInter Miami :Marsman, González Pirez, Figal, Gibbs (Brek Shea, min.64), Makoun, Gregore, Matuidi (Ulloa, min.77), Robinson (Carranza, min.77), Vassilev (Pizarro, min.63), Higuaín ( Leerdam, min.90) et MorganLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda, Calvo, Terán (Omsberg, min.90), Stojanovi & cacute; (Medrán, min.90), Giménez, Herbers, Bornstein (Navarro, min.75), Espinoza, Ivanov (Collier, min.68) et Beri & cacute; (Offor, min.68)Stade:Stade Inter Miami CFButs:Vassilev (1-0, min. 34), Calvo (1-1, min. 40), Stojanovi & cacute; (1-2, min. 48), Robinson (2-2, min. 62) et Pizarro (3-2, min. 90)