L’Inter Milan accepte de résilier le contrat de Christian Eriksen d’un commun accord avec l’ancienne star de Tottenham interdite de jouer en Serie A avec un dispositif de démarrage cardiaque, mais le retour de l’Ajax pourrait être sur les cartes

L’Inter Milan a convenu avec Christian Eriksen de résilier le contrat du joueur, selon des informations.

Le milieu de terrain danois n’a plus joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque à l’Euro 2020 cet été.

Eriksen est retourné à l’Inter Milan pour rendre visite à ses coéquipiers en août, mais a maintenant accepté de quitter le club

L’Inter a gardé le joueur dans ses livres, le soutenant tout au long de son rétablissement après que sa vie ait été sauvée sur le terrain avec la RCR et les chocs d’un défibrillateur lors du match d’ouverture du tournoi du Danemark contre la Finlande.

Mais il existe des règles en Serie A sur la santé des joueurs qui empêchent un joueur d’entrer sur le terrain dans l’état d’Eriksen.

L’ancien homme de Tottenham était équipé d’un DAI [implantable cardioverter defibrillator] dispositif de démarrage cardiaque à la suite de l’incident et, bien qu’ils soient autorisés dans d’autres ligues européennes, l’élite italienne n’autorise pas les joueurs équipés de tels dispositifs à jouer.

Et donc l’Inter et Eriksen ont pris la décision commune de mettre fin à la carrière du Danois à San Siro.

Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors de l’Euro 2020

La vie d’Eriksen a été sauvée par les médecins sur le terrain et le personnel hospitalier, le joueur étant équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque

La nouvelle n’a pas encore été officiellement annoncée, mais le journaliste de football Fabrizio Romano rapporte que la décision a été prise et qu’une déclaration sera faite bientôt.

Cela signifie qu’Eriksen sera libre d’examiner les offres d’autres clubs dans la fenêtre de transfert de janvier, avec des informations selon lesquelles le joueur cherche à poursuivre sa carrière.

Eriksen a fait 60 apparitions pour l’Inter, marquant huit buts et fournissant trois passes décisives, depuis qu’il a rejoint le club de Tottenham Hotspur en 2020.

Le milieu de terrain a passé du temps à s’entraîner seul au club d’enfance d’Odense dans le but de se remettre en forme, bien qu’il ait été invité à raccrocher ses bottes par Fabrice Muamba.

Muamba s’est effondré lors d’un match de la FA Cup en 2012

Muamba reviendrait à White Hart Lane en 2012 et se tiendrait à l’endroit où il s’était effondré

Muamba a déclaré à talkSPORT plus tôt cette année que le Danois devrait prendre sa retraite comme il l’a fait après avoir subi un arrêt cardiaque similaire alors qu’il jouait pour Bolton contre Tottenham, affirmant que poursuivre sa carrière ne valait pas la peine de risquer sa santé.

Mais il pourrait se voir proposer un retour au football en équipe première par un autre de ses anciens clubs, l’Ajax.

Des rapports en Italie ont affirmé qu’Eriksen était «tenté» de retourner chez les géants néerlandais où il pourrait reprendre ses activités… et ne serait pas seul avec son état.

International néerlandais et ancien défenseur de Manchester United, Daley Blind a été équipé d’un DAI en décembre 2019 après avoir reçu un diagnostic d’inflammation du muscle cardiaque, et joue toujours au football avec l’Ajax.

